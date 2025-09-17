シンガーソングライターluvisの楽曲「Oh」が9月24日に発売となる。約1年ぶりとなるニューシングルだ。

駆け抜ける日常の中で、誰もが心に手繰り寄せる“小さな光”をテーマにした作品で、軽快なドライブ感が心地よいポップソングだ。作詞・作曲はもちろん、編曲もluvis自身が担っている。エンジニアには小森雅仁（藤井風、米津玄師、Official髭男dismほか）、山崎翼（藤井風、iriほか）を迎え、インディーロック／ポップを基調に、日本の音楽シーンに溶け込むポップさと革新性を融合したという。

ジャケット写真はRintaro Miyawakiが手掛けており、ミュージックビデオのロケ地となった霞ヶ浦観光帆引き船を撮影したものが使用されている。

なお、9月24日発売の「Oh」に続き、連続して10月末、11月にもシングルリリースが予定されている。

◆ ◆ ◆

一人の人間に対して世界はあまりに巨大で、個人の事情など関係なくノンストップで日々は過ぎて行く。

迷いや葛藤を抱えながらも前に進んで行かなければならない時がある。

そんな現代を生きる人に、花を添えるような曲があれば、と思い書きました。

luvis

◆ ◆ ◆

luvis「Oh」

2025年9月24日発売

1.Oh

◆luvisオフィシャルサイト