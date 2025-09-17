EGO-WRAPPIN’、オダギリジョー脚本監督『THE オリバーな⽝ MOVIE』主題歌を配信リリース
オダギリジョーが脚本・演出・編集・出演を務めたテレビドラマ『オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ』の映画版が9⽉26⽇に公開となる。同作品ドラマ版に続いて映画音楽を担当するEGO-WRAPPIN’が、本作のために書き下ろした完全新曲となる主題歌「phosphorus(フォスフォラス)」を本日9月17日に配信リリースした。
ブリストルサウンドを想起させるずっしりと重たいダビーなビートと、ポツリポツリと落ちていくピアノの音色。低く垂れ込めた雲を裂く雷鳴のように、金属的なディストーションギターが遠くで響く。多重録音で織り重ねられた中納良恵の歌声とハーモニーは、灰色の空に眩い光芒を射し込む。不穏なアトモスフィアが漂う世の中にやさしい光を運ぶバラード「phosphorus」が、前代未聞のダークファンタジーにどう響きわたるのか、注目だ。
なお、10月22日にはアナログ盤「phosphorus」が完全生産限定盤としてリリースされる。
■配信リリース「phosphorus」
2025年9月17日(水)配信
配信リンク：https://TF.lnk.to/phosphorus
※『THE オリバーな⽝、(Gosh!!) このヤロウ MOVIE』主題歌
■アナログLP「phosphorus」
2025年10月22日(水)発売
購入リンク：https://TF.lnk.to/phosphorusVinyl
【完全生産限定盤】12inch(45rpm) 重量盤
TFJC-38139 2,750円(税込)
▼A SIDE
「phosphorus」
※『THE オリバーな⽝、(Gosh!!) このヤロウ MOVIE』主題歌
▼B SIDE
「phosphorus (instrumental)」
■映画『THE オリバーな⽝、(Gosh!!) このヤロウ MOVIE』
公開⽇：2025年9⽉26⽇(⾦)
脚本・演出・編集：オダギリジョー
主題歌：EGO-WRAPPINʼ 「phosphorus」
⾳楽：森雅樹(EGO-WRAPPINʼ)
https://oliver-movie.jp/
