オダギリジョーが脚本・演出・編集・出演を務めたテレビドラマ『オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ』の映画版が9⽉26⽇に公開となる。同作品ドラマ版に続いて映画音楽を担当するEGO-WRAPPIN’が、本作のために書き下ろした完全新曲となる主題歌「phosphorus(フォスフォラス)」を本日9月17日に配信リリースした。

ブリストルサウンドを想起させるずっしりと重たいダビーなビートと、ポツリポツリと落ちていくピアノの音色。低く垂れ込めた雲を裂く雷鳴のように、金属的なディストーションギターが遠くで響く。多重録音で織り重ねられた中納良恵の歌声とハーモニーは、灰色の空に眩い光芒を射し込む。不穏なアトモスフィアが漂う世の中にやさしい光を運ぶバラード「phosphorus」が、前代未聞のダークファンタジーにどう響きわたるのか、注目だ。

なお、10月22日にはアナログ盤「phosphorus」が完全生産限定盤としてリリースされる。

■アナログLP「phosphorus」

2025年10月22日(水)発売

購入リンク：https://TF.lnk.to/phosphorusVinyl

【完全生産限定盤】12inch(45rpm) 重量盤

TFJC-38139 2,750円(税込)

▼A SIDE

「phosphorus」

※『THE オリバーな⽝、(Gosh!!) このヤロウ MOVIE』主題歌

▼B SIDE

「phosphorus (instrumental)」

■映画『THE オリバーな⽝、(Gosh!!) このヤロウ MOVIE』

公開⽇：2025年9⽉26⽇(⾦)

脚本・演出・編集：オダギリジョー

主題歌：EGO-WRAPPINʼ 「phosphorus」

⾳楽：森雅樹(EGO-WRAPPINʼ)

https://oliver-movie.jp/

