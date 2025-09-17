本拠地フィリーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地フィリーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。初回のマウンドではナ・リーグ本塁打王争いをするカイル・シュワーバー外野手と“直接対決”し見逃し三振に仕留めると、裏の第1打席では二塁内野安打を放った。2回のマウンドで、試合を中継したABEMA実況席ではある“違和感”が指摘されていた。

初回表にマウンドに上がった大谷は、2番シュワーバーを143キロのスライダーで見逃し三振に切って取るなど、無失点でマウンドを下りた。その裏、先頭の第1打席では二塁内野安打。いきなり投打で見せ場を作った。スライディングによってユニホームは泥だらけに。破れた部分もありながら、2回のマウンドに上がった。

2回のマウンドの大谷を見て、ABEMA実況席では元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏が「ユニホーム、穴空いちゃいましたね。大谷選手やっぱり二刀流って象徴する……ピッチャーが泥ついたまま投げるのって見ないから、やっぱり違和感ありますね」と注目した。

同じく元メジャー戦士の川崎宗則氏も「ピッチャーはキレイなユニホームのイメージある」とコメント。放送席で「DH制だと、まずないじゃないですか」「少年野球とかしかないですよね」などと話題になっていた。大谷は5回無安打無失点で降板した。



（THE ANSWER編集部）