ÃÏÊý¤ÎÀ¸³è¥³¥¹¥È¤ÏËÜÅö¤Ë°Â¤¤¤Î¤«? - FP¤¬ÃÏÊý¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È Âè168²ó ¸¤¯¤ªÆÀ¤ËÌ´¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à! ¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È35¡×ÃÏÊý°Ü½»¼Ô¸þ¤±¶âÍøÍ¥¶ø¥×¥é¥ó
¡ÖÅÔ¿´¤Ç¤ÏÊª²Á¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢À¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÃÏÊý¤ÏÊª²Á¤¬°Â¤¤¤Î¤Ç¡¢À¸³èÈñ¤¬ÅÔ¿´¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¤´Ö¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ª¶â¤Î°·¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÔ¿´Éô¤ÈÃÏÊýÉô¤Ç¤Ï¡¢°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ï¢ºÜ¥³¥é¥à¡ÖÃÏÊý¤ÎÀ¸³è¥³¥¹¥È¤ÏËÜÅö¤Ë°Â¤¤¤Î¤«?¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¹âÏÉº´¿¥¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÅìµþ¤ÈÃÏÊý¡¢Î¾Êý¤ÎÀ¸³è¤ò·Ð¸³¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤ÇÏÅ¤¦ÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤Ê¤É¤ÎÌ±´Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¡¢¸øÅªÍ»»ñ¤Ç¤¢¤ëºâ·Á½»ÂðÍ»»ñ¡¢½»Âð¶âÍ»»Ù±çµ¡¹½¤ÈÌ±´Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤¬Äó·È¤·¤Æ¹Ô¤¦½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È35¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È35¡×¤È¤¤¤¦½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î³µÍ×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È35¡×¤Î¤¦¤Á¡¢ÃÏÊý°Ü½»¼ÔÅù¸þ¤±¤Î¶âÍøÍ¥¶ø¥×¥é¥ó¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡û¢£¥Õ¥é¥Ã¥È35¤Ã¤Æ²¿?
¥Õ¥é¥Ã¥È35¤È¤Ï¡¢½»Âð¶âÍ»»Ù±çµ¡¹½¤ÈÌ±´Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤¬Äó·È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡¢ºÇÄ¹35Ç¯¤ÎÁ´´ü´Ö¸ÇÄê¶âÍø¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¡û¢£¥Õ¥é¥Ã¥È35¤Î³µÍ×
¡ã¼ç¤Ê¿½¹þ»ñ³Ê¡ä
¡¦¿½¹þ»þ¤ÎÇ¯Îð¤¬¸¶Â§70ºÐÌ¤Ëþ
¡¦Ç¯¼ý¤ËÀê¤á¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ÚÆþ¤ì¤ÎÇ¯´Ö¹ç·×ÊÖºÑ³Û¤Î³ä¹ç(ÁíÊÖºÑÉéÃ´Î¨)¤¬¼¡¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡¡Ç¯¼ý400Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¡§30%°Ê²¼
¡¡Ç¯¼ý400Ëü±ß°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¡§35%°Ê²¼
¡ã»ñ¶â»ÈÅÓ¡ä
¡¦¿½¹þ¤ß¤·¤¿ËÜ¿Í¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î¿ÆÂ²¤¬½»¤à¤¿¤á¤Î¿·ÃÛ½»Âð¤Î·úÀß¤ä¹ØÆþ»ñ¶â¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃæ¸Å½»Âð¤Î¹ØÆþ»ñ¶â
¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È35¤Ï¡¢Åê»ñÍÑÊª·ï¤Î¼èÆÀ»ñ¶â¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤
¡ã¼ÚÆþÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë½»Âð(°ìÉôÈ´¿è)¡ä
¡¦½»Âð¤Î¾²ÌÌÀÑ¤¬¼¡¤Î´ð½à¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ë½»Âð
¡¡°ì¸Í·ú¤Æ¤Î¾ì¹ç¡§70Ö°Ê¾å
¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¶¦Æ±½»Âð¤Î¾ì¹ç¡§30Ö°Ê¾å
¡¡¤Ê¤ª¡¢Å¹ÊÞÉÕ¤½»Âð¤Ê¤É¤ÎÊ»ÍÑ½»Âð¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢½»ÂðÉôÊ¬¤Î¾²ÌÌÀÑ¤¬Á´ÂÎ¤Î2Ê¬¤Î1°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë
¡¦ÉßÃÏÌÌÀÑ¤ÎÍ×·ï¤Ï¤Ê¤¤
¡ã¼ÚÆþ³Û¡ä
¡¦100Ëü±ß°Ê¾å8,000Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¡¢·úÀßÈñ¤Þ¤¿¤Ï¹ØÆþ²Á³Û¤Î100%°ÊÆâ
¡ã¼ÚÆþ´ü´Ö¡ä
¡¦¸¶Â§15Ç¯°Ê¾å35Ç¯°ÊÆâ(´°ºÑ»þ¤ÎÇ¯Îð¾å¸Â¤Ï80ºÐ)
¡ã¼ÚÆþ¶âÍø(°ìÉôÈ´¿è)¡ä
¡¦Á´´ü´Ö¸ÇÄê¶âÍø(¸ÇÄê¶âÍø¤Ï¡¢¼ÚÆþ»þ¤«¤éÊÖºÑ½ªÎ»»þ¤Þ¤Ç¶âÍø¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤)
¡¦¿½¹þ»þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ñ¶â¼õ¼è»þ¤Î¶âÍø¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë
¡¦¼è°·¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë
¡ãÊÝ¾Ú¿Í¡¦ÊÝ¾ÚÎÁ¡ä
¡¦É¬Í×¤Ê¤·
¡ãÍ»»ñ¼ê¿ôÎÁ¡¦Êª·ï¸¡ºº¼ê¿ôÎÁ¡ä
¡¦Í»»ñ¼ê¿ôÎÁ¤Ï¡¢¼è°·¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë
¡¦Êª·ï¸¡ºº¼ê¿ôÎÁ¤Ï¡¢¸¡ººµ¡´Ø¤Þ¤¿¤ÏÅ¬¹ç¾ÚÌÀµ»½Ñ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë
¡ã²ÐºÒÊÝ¸±¡ä
¡¦²ÐºÒÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÐºÒÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡¢¿½¹þ¼Ô¤ÎÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÃÏ¿ÌÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ÏÇ¤°Õ¤Ç¤¢¤ë
¡ã·«¾åÊÖºÑ¡ä
¡¦°ìÉô·«¾åÊÖºÑ¤ÎÊÖºÑ³Û¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö½»¡¦My¡¦Note¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï10Ëü±ß°Ê¾å¡¢¼è°·¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÁë¸ý¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï100Ëü±ß°Ê¾å
¡¦¼ê¿ôÎÁ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤·
¡û¢£¡Ú¥Õ¥é¥Ã¥È35¡ÛÃÏ°èÏ¢·È·¿(ÃÏ°è³èÀ²½)
¡Ú¥Õ¥é¥Ã¥È35¡ÛÃÏ°èÏ¢·È·¿(ÃÏ°è³èÀ²½)¤È¤Ï¡¢UIJ¥¿¡¼¥ó¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥·¥Æ¥£·ÁÀ®¡¢ËÉºÒ¡¦¸ººÒÂÐºö¡¢ÃÏ°è»ººà»ÈÍÑ¡¢·Ê´Ñ·ÁÀ®¡¢¥°¥ê¡¼¥ó²½¤Ê¤É¤ÎÃÏ°è³èÀ²½¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÊÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤È½»Âð¶âÍ»»Ù±çµ¡¹½¤¬Ï¢·È¤·¡¢½»Âð¼èÆÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÏ°è¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ëºâÀ¯Åª»Ù±ç¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È35¤Î¼ÚÆþ¶âÍø¤ò°ìÄê´ü´Ö°ú¤²¼¤²¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¶âÍø°ú²¼¤²´ü´Ö¡§Åö½é5Ç¯´Ö
¶âÍø°ú²¼¤²Éý¡§Ç¯¢¥0.25%
¡û¢£¡Ú¥Õ¥é¥Ã¥È35¡ÛÃÏÊý°Ü½»»Ù±ç·¿
¡Ú¥Õ¥é¥Ã¥È35¡ÛÃÏÊý°Ü½»»Ù±ç·¿¤È¤Ï¡¢ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¡Ö°Ü½»»Ù±ç¶â¡×¤Î¸òÉÕ¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥È35¤Î¼ÚÆþ¶âÍø¤ò°ìÄê´ü´Ö°ú¤²¼¤²¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¶âÍø°ú²¼¤²´ü´Ö¡§Åö½é5Ç¯´Ö
¶âÍø°ú²¼¤²Éý¡§Ç¯¢¥0.6%
¤Ê¤ª¡¢¡Ö°Ü½»»Ù±ç¶â¡×¤Î¼õµëÍ×·ï¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢Æâ³Õ´±Ë¼¡¦Æâ³ÕÉÜÁí¹ç¥µ¥¤¥ÈÃÏÊýÁÏÀ¸2.0(ÃÏÊýÁÏÀ¸°Ü½»»Ù±ç»ö¶È¤Î³µÍ×)¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ú¥Õ¥é¥Ã¥È35¡ÛÃÏ°èÏ¢·È·¿¤È¡Ú¥Õ¥é¥Ã¥È35¡ÛÃÏÊý°Ü½»»Ù±ç·¿¤Ï¡¢Ê»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡û¢£½ª¤ï¤ê¤Ë
¥Õ¥é¥Ã¥È35¤Î¼ÚÆþ¶âÍø¤Ï¡¢¼è°·¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤¬Äó¶¡¤¹¤ëºÇ¤âÂ¿¤¤¶âÍø¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¸½ºß¡¢ÊÖºÑ´ü´Ö15Ç¯¡Á20Ç¯¤Î¾ì¹ç¤ÏÇ¯1.48%¡¢21Ç¯°Ê¾å35Ç¯°ÊÆâ¤Î¾ì¹ç¤ÏÇ¯1.87%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼ÚÆþ¶âÍø¤¬Ç¯1.87%¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÃÏÊý°Ü½»¼ÔÅù¤òÂÐ¾Ý¤Ë¶âÍø¤¬Í¥¶ø¤µ¤ì¤ë¥×¥é¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ú¥Õ¥é¥Ã¥È35¡ÛÃÏ°èÏ¢·È·¿¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Åö½é5Ç¯´Ö¤Ï¡¢Ç¯1.62%(1.87%¡Ý0.25%)¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ú¥Õ¥é¥Ã¥È35¡ÛÃÏÊý°Ü½»»Ù±ç·¿¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Åö½é5Ç¯´Ö¤Ï¡¢Ç¯1.27%(1.87%¡Ý0.6%)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥Ã¥È35¤ÏÁ´´ü´Ö¸ÇÄê¶âÍø¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»ñ¶â¤Î¼õ¼è»þ¤Ë¡¢ÊÖºÑ¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Î¼ÚÆþ¶âÍø¤ÈÊÖºÑ³Û¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÖºÑ³Û¤¬¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Ä¹´üÅª¤Ë°ÂÄê¤·¤¿»ñ¶â·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹âÏÉº´¿¥ ¤¿¤«¤ï¤·¤µ¤ª¤ê ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼(CFP Ç§Äê¼Ô)¡¿1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¿DC¥×¥é¥ó¥Ê¡¼1µé¡£ »ñ³Ê¤Î³Ø¹»TAC¤Ë¤Æ¡¢FP¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¡¢¶µºà¤ÎºîÀ®¡¦¹»±Ü¡¢¹ÖµÁ¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²áµîÌäÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø½¬¼Ô¤¬¶ì¼ê¤È¤¹¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤Î¡¢Íý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¶µºàºî¤ê¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡¢FPµ»Ç½¸¡Äê3µé¤«¤é1µé¤Þ¤Ç¤Î¶µºà¤Ê¤É¤ÎºîÀ®¡¦¹»±Ü¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤Æ»ñ»º·ÁÀ®¤äÇ¯¶â¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í¤Î¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ñ³Ê¤Î³Ø¹»TAC¹Ö»Õ¡Ê¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë°ìÍ÷¡Ë¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÍýÁÛ¤Î½»¤Þ¤¤¤È»ñ¶â·×²è»Ù±çµ¡¹½¡ÊÁêÃÌ°÷¡Ë¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
