東京世界陸上

陸上の世界選手権東京大会は連日、国立競技場で超人たちが熱戦を繰り広げている。TBS系の中継では女性アナウンサーが実況を務める種目もあり、注目を集めている。

第2日の14日、福部真子、中島ひとみ、田中佑美の日本勢3人が出場した女子100メートル障害予選の実況は、TBSの上村彩子アナウンサーが務めた。

同アナウンサー自身、高校時代に100メートル障害に取り組んでいた。Xには「視聴したけどすごく新鮮」「上村アナの実況めっちゃわかりやすい」「上村アナ、声の強弱が効いてて実況ナイス」などの声が上がった。

第3日の15日に行われた女子400メートル障害予選の実況を担当したのは、同局の佐々木舞音アナウンサー。Xには「ちょい緊張感もあるけど、快活さがある」「佐々木アナの実況が頑張ってる感があって良い」「佐々木舞音アナがスポーツ実況してるの聴くと嬉しくなる！」などのコメントが寄せられた。

TBSの世界陸上中継で女性アナウンサーが実況するのは1997年アテネ大会以来、28年ぶりとなった。



（THE ANSWER編集部）