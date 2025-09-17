本拠地フィリーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地フィリーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。初回のマウンドではナ・リーグ本塁打王争いをするカイル・シュワーバー外野手と“直接対決”し見逃し三振に仕留めると、裏の第1打席では二塁内野安打。X上のファンは、大谷しかありえないユニホームの状態に注目している。

ボロボロで泥だらけの先発投手だった。初回表にマウンドに上がった大谷は、2番シュワーバーを143キロのスライダーで見逃し三振に切って取るなど、打者4人を0に抑えて、マウンドを下りた。その裏、先頭の第1打席では二塁内野安打。いきなり投打で見せ場を作った。

続く2回の登板時には、打撃時のスライディングによってユニホームは泥だらけ。膝のあたりも破けるなど、先発投手らしからぬ装いでマウンドに上がった。二刀流の大谷だからこそ現れた場面に日本人ファンも反応した。

「先発投手が2回の時点で泥だらけなの草」

「ユニフォームが破れて泥だらけの状態で投げる姿が、本当に本当にかっこいい」

「泥だらけで破れたユニで投げるってカッケー」

「スライディングしてユニフォームのお尻や膝の辺りが破けてボロボロ、泥だらけ。そしてそのままマウンドに立つ」

「泥だらけのユニフォーム着てるピッチャーなんて大谷さんくらいww」

「ユニホームボロボロで投げる大谷の表情が凄く楽しそう」

「ま、絵になる男だわな」

X上では、二刀流ならではの光景に改めて驚きの声が相次いでいた。



（THE ANSWER編集部）