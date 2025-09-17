社員の働きやすい環境づくりに向けて！優食「事務所移転のお知らせ」
優食は、業務拡大および社員の働きやすい環境づくりを目的に、2025年9月2日(火)より事務所を下記の通り移転。
■移転先概要
新所在地：〒103-0002
東京都中央区日本橋馬喰町1-5-12 CIRCLES日本橋馬喰町 9F
移転日 ：2025年9月2日
最寄駅 ：地下鉄 馬喰横山駅 徒歩1分(JR・地下鉄3路線利用可)
■オフィスコンセプト
新しいオフィスは、社員一人ひとりが自分らしさを発揮しながらも、コミュニケーションの活性化と生産性の向上を両立できるようデザインされています。
ワークエリア ：フリーアドレス制で柔軟に働ける空間
ミーティングエリア ：お客様を迎え入れる開放的で洗練された場
コミュニケーションエリア：社員同士が自然につながり、協働を促す場
フォーカスエリア ：静かに集中して作業に取り組める環境
チルアウトエリア ：リフレッシュやリラクゼーションを促す空間
これらのエリアがシームレスに連続することで、社員のウェルビーイングを高め、パフォーマンスを最大限に引き出すオフィスを目指しています。
