¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈSAKI¡¢½é¤Î¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¡ãAutumn Rain¡äÅìµþ¸ø±é¤ËÁ´15¶Ê¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È·è°Õ¡ÖËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Mary¡Çs Blood¡¢NEMOPHILA¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¿¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤ò¹â¤á¡¢2024Ç¯4·î¤«¤é¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿SAKI¤¬¡¢9·î6Æü¤«¤é9·î15Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥½¥í½é¤ÎÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¡ãSAKI 1st Tour¡ÖAutumn Rain¡×¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¥½¥í½é¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¿·ºî¡ÖRedemption / Tempest¡×¤ò·È¤¨¤¿¥Ä¥¢¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ãAutumn Rain¡ä¤ÏÁ´¸ø±é¤¬¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¡£¤½¤Î½éÆü¤ò¾þ¤Ã¤¿9·î6Æü¤ÎÅìµþ¡¦SHIBUYA REX¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡£
SHIBUYA REX¤ÏÎ©¿í¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥¬¥Á¤ÎÄ¶Ëþ°÷¾õÂÖ¤Ç¡¢¾ìÆâ¤Ï³«±éÁ°¤«¤éÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£³«±é»þ¹ï¤ò·Þ¤¨¤Æ°ÅÅ¾¤·¤¿¾ìÆâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°SE¤¬Î®¤ì¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¿Ø¤ËÂ³¤¤¤ÆSAKI¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£µÒÀÊ¤«¤é¥¦¥©¡¼¥Ã¡ª¤È¤¤¤¦Âç´¿À¼¤ÈÇ®¤¤Çï¼ê¤¬Í¯¤µ¯¤³¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎËë¤ò³«¤±¤Ï¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¡ÖGERMINANS¡×¡¢Â³¤¤¤Æ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡õ¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¡ÖTHE EMPRESS¡×¤Ë°Ü¤ëÎ®¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¿¥¤êÀ®¤·¤Ä¤Ä¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¤ä¹âÅÙ¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥®¥¿¡¼¥½¥í¤òÁÕ¤Ç¤ëSAKI¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï°µ´¬¤ÇÌÜ¤È¼ª¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤â¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¥é¥¤¥Ö¤é¤·¤«¤é¤ÌÇ®¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¡¢°ìµ¤¤Ë²ñ¾ì¤¬SAKI¤ÎÀ¤³¦¤ØÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¡£2¶ÊÄ°¤«¤»¤¿¸å¡¢SAKI¤ÎMC¤Ø¡£
¡Ö³§¤µ¤ó¡¢º£Æü¤Ï1st¥Ä¥¢¡¼½éÆü¡¢SHIBUYA REX¤Þ¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£REX¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«³§¤µ¤ó¡¢³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡© ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊ¿ÏÂ¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯¡¢¥±¥¬¤Ê¤¯½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¨¡¨¡SAKI
Åù¿ÈÂç¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÏÃ¤¹SAKI¤ÎMC¤Ë´öÅÙ¤È¤Ê¤¯²¹¤«¤ÊÇï¼ê¤ä¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ê¡¢Á´°÷¤¬¥é¥¤¥Ö¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿»Ñ¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢½À¤é¤«¤¤ÁÇ´é¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âSAKI¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¿·¶Ê¡ÖTempest¡×¤È¡ÖRedemption¡×¤¬Â³¤±¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£¥Ø¥ô¥£¥Í¥¹¤È¥Õ¥Ã¥¯¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥á¥í¥Ç¥£¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡ÖTempest¡×¡¢ÀÅ¤ÈÆ°¤ÎÂÐÈæ¤ò³è¤«¤·¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤ä¿´¤Ë¶Á¤¯¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¹½À®¤¬¸÷¤ë¡ÖRedemption¡×¡¢Î¾¶Ê¤È¤â¤Ë¾å¼Á¤Ç¡¢SAKI¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¥ë¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤Þ¤ÀÆëÀ÷¤ß¤ÎÇö¤¤¿·¶Ê¤ò¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤«¤é´°àú¤È¤¤¤¨¤ë·Á¤ÇÄ°¤«¤»¤ë¤¢¤¿¤ê¤Ï¤µ¤¹¤¬¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢SAKI¤Î¥®¥¿¡¼¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÀ¼¤Ë¤è¤ë¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤òÁÞÆþ¤·¤¿¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¡ÖMOD¡×¤Ç¾ìÆâ¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿¸å¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï¥«¥Ð¡¼¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¡£
¡Ö¤Ê¤Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¥ª¥¸¡¼(¡¦¥ª¥º¥Ü¡¼¥ó)¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡£À¤³¦¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ªÁò¼°¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éYouTube¤ÇÁòµ·¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥ª¥¸¡¼¤Î¶Ê¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥Ï¤Î»þ¤Ë¡ÖÆ¬¤Î¥ê¥Õ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ»µ²ËâII¤Î¡Ö蠟¿Í·Á¤Î´Û¡×¤Ë»÷¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢»ä¤¬¡Ö蠟¿Í·Á¤Î´Û¡×¤òÃÆ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ö¤¤¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æº£Æü¤â¼ö¤¤¤Ë¤«¤«¤ë¤Î¤«¡¢Ìµ»ö¤Ë¡ÖCRAZY TRAIN¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤¤¤¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¨¡¨¡SAKI
¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¶¦¤Ë¡ÖCRAZY TRAIN¡×¤òÈäÏª¡£Â³¤±¤Æ¡¢SAKI¤¬tetsuyaÎ¨¤¤¤ëL¡ÇArc-en-Ciel¤Î¥³¥Ô¡¼¥Ð¥ó¥ÉLike-an-Angel¤Ë¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇL¡ÇArc-en-Ciel¤Î¡ÖDriver¡Çs High¡×¡¢¤½¤·¤Æ·É°¦¤¹¤ëÀ»µ²ËâII¤Î¡ÖFIRE AFTER FIRE¡×¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ÇSAKI¤¬ÃÆ¤¯¥á¥í¥Ç¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¤òÄ°¤¯¤È¡¢Èà½÷¤¬¥®¥¿¡¼¤ò²Î¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡£¸¶¶Ê¤òÃúÇ«¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¼«¿È¤Î¸ÄÀ¤ò¿¥¤ê¹þ¤à¥®¥¿¡¼¥½¥í¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¡£¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¥®¥¿¡¼¤òÁÕ¤Ç¤ë»Ñ¤â´Þ¤á¡¢SAKI¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¸¶¶Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¼¤¤¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£º£¸å¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥«¥Ð¡¼¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Ç¯1·î¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢µîÇ¯¤Ï¼«Ê¬¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¥À¥¦¥ó²Ã¸º¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¡È¤â¤¦¤¤¤¤¤«¡¢²»³Ú¡É¤È¤«¡ÈÊÌ¤Ë¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤À¤±¤É¡¢Like-an-Angel¤¬¤¢¤ë¤·¡¢Í¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ISAO(G)¤µ¤ó¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Á¤£(B)¤Á¤ã¤ó¤¬Íè¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤´±ï¤Çº£Æü½Ð±é¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿(¢¨Ì¾¸Å²°¤ÈÂçºå¸ø±é¤Ï³×Ì¿¥á¥í¥¤¥Ã¥¯¤Î¥æ¥Ë¥«¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬»²²Ã)¡£¤½¤ì¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¤Ï¤Ê(G / Gacharic Spin)¤Á¤ã¤ó¡¢(Àî¸ý)ÀéÎ¤(Dr)¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤³§¤µ¤ó¤Ë°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·îÊÂ¤ß¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤á¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î3¿Í¤È²»¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤ËÌµÍýÆñÂê¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¥½¥í²ó¤·¤¬¸«¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÁª¶Ê¤·¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡×¨¡¨¡SAKI
¤È¤¤¤¦MC¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥¸¥ç¡¼¡¦¥µ¥È¥ê¥¢¡¼¥Ë¤Î¡ÖSatch Boogie¡×¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¥½¥í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¿Ø¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê±éÁÕ¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¡£Á¡ºÙ¤Ê¥×¥ì¥¤¤«¤é¥é¥¦¥É¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤¹¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤«¤Ä¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥×¥ì¥¤¤Î±þ½·¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢Á´°÷¤¬¸ÄÀ¤ò²¡¤·½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢µÕ¤Ë¥Ð¥ó¥É´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¥Ð¥ó¥É½Ð¿È¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ëSAKI¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¡£¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ü¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´°÷¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¾ð·Ê¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤¤¤±¤Þ¤¹¤«!? ¤¤¤±¤Þ¤¹¤«!?¡×¤È¤¤¤¦SAKI¤ÎÀú¤ê¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤Ï¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¡¢¡ÖSong For You¡×¡ÖBite the Bullet¡×¡ÖMarionette¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Mary¡Çs Blood¤Î³Ú¶Ê¤¬¾ö¤ß¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£SAKI¤Î¥ë¡¼¥Ä¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÏÀâÆÀÎÏ¤ËËþ¤Á¤Æ¡¢¿¶¤êÉý¤ÎÂç¤¤Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¤ÇÅÜÅó¤ÎÂ®ÃÆ¤¤òÅ¸³«¤¹¤ëÎÏ¶¯¤¤»Ñ¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£Éý¹¤¤³Ú¶Ê¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤ò´µ¯¤µ¤»¤¿¸å¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¼ÀÁö¤·¤ÆÇ®¤¯¤¤¤¯¹½À®¤¬¸«»ö¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢SHIBUYA REX¾ìÆâ¤ÏÇ®¶¸Åª¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÉÁ¤¤¤ÆËÜÊÔ¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ï¡ÖWings¡×¡¢MC¤ò¶´¤ó¤Ç¡ÖBRIGHTNESS¡×¡¢ºÆ¤Ó¡ÖGERMINANS¡×¤¬¥é¥¹¥È¡£º£²ó¤â½¼¼Â¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
SAKI¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÀ¤¬¹â¤¯¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¤Ë¤¢¤Þ¤êÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ò¤â¼æ¤¤Ä¤±¤ë¡£¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤³¤È¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢SAKI¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÏÌ¥ÎÏÅª¡£¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÇ®¤µ¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÇSAKI¤¬¸ì¤Ã¤¿´¶¼Õ¤È·è°Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òµ¤·¤¿¤¤¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ã¤¤â¤Á¤é¤Ã¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥½¥í¤À¤«¤é¡£¥Ð¥ó¥É¤À¤È¶¯À©Åª¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥½¥í¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤Ë¤â¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶Ê¤òºî¤é¤Ê¤¤ã¤È¤«¡¢¤³¤ì¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤È¤«¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ä¤ë¤¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦Æ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤¹¤´¤¯½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥½¥íÌ¾µÁ¤Ç½é¤á¤Æ¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Åìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÂçºå¤â´°Çä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤Ë¤ª¤Ù¤Ã¤«¤ò¸À¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¡¢Õ»¤Ó¤òÇä¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¨¡¨¡SAKI
¼èºà¡¦Ê¸¡ýÂ¼¾å¹§Ç·
¡¡
¢£¡ãSAKI 1st Tour¡ÖAutumn Rain¡×¡ä
2025.9.6(Sat) SHIBUYA REX ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
01 GERMINANS
02 THE EMPRESS
03 Tempest
04 Redemption
05 MDD
06 CRAZY TRAIN
07 Driverʼs High
08 FIRE AFTER FIRE
09 Satch Boogie
10 Song For You
11 Bite the Bullet
12 Marionette
encore
en1 Wings
en2 BRIGHTNESS
en3 GERMINANS
¡¡
¢£¡ãSAKI TOUR 2026 PLUVIA¡ä
2·î13Æü(¶â)¡¡Åìµþ¡¦Veats Shibuya
open18:00 / start18:30
2·î21Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡²¬¡¦LIVEHOUSE OP¡Çs
open15:00 / start15:30
2·î23Æü(·î/½Ë)¡¡°¦ÃÎ¡¦HeartLand
open15:00 / start15:30
2·î28Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¡¦ÂçºåRUIDO
open15:00 / start15:30
3·î07Æü(ÅÚ)¡¡µÜ¾ë¡¦ÀçÂæROCKATERIA
open15:00 / start15:30
3·î19Æü(ÌÚ)¡¡Åìµþ¡¦SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
open18:00 / start18:30
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦ÆÃÅµÉÕ¤VIP¥Á¥±¥Ã¥È \15,000(ÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
¡¡¢¨ÆÃÅµÆâÍÆ¡§Àè¹ÔÆþ¾ì¡¦¥é¥¤¥Ö¸å2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¡¦¤ª¸«Á÷¤êÉÕ¤
¡¦ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È \7,000(ÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
¢¨¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¢¨SHIBUYA PLEASURE PLEASURE¸ø±é¤Î¤ßÁ´ÀÊ»ØÄêÀÊ
¢§¥µ¥Ý¡¼¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó
G¡§¤Ï¤Ê(Gacharic Spin)
B¡§¥æ¥Ë¥«¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È(³×Ì¿¥á¥í¥¤¥Ã¥¯)
Dr¡§shuji(ex.Janne Da Arc) ¢¨Åìµþ¡¦Âçºå¡¦µÜ¾ë¸ø±é
Dr¡§Á°ÅÄÍ·Ìî ¢¨Ê¡²¬¡¦°¦ÃÎ¸ø±é
°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¡§12·î06Æü(ÅÚ)10:00
¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp/saki-chucky/
¡¡
¢£¡ãSAKI Year End Bash¡ä
12·î08Æü(·î)¡¡Åìµþ¡¦Rock Bar Bauhaus Roppongi
open18:00 / start18:30
¢§¥Á¥±¥Ã¥È ¢¨¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¡¦ÆÃÅµÉÕ¤VIP¥Á¥±¥Ã¥È \15,000(ÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
¡¡¢¨ÆÃÅµÆâÍÆ¡§Àè¹ÔÆþ¾ì¡¦¥é¥¤¥Ö¸å2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¡¦¤ª¸«Á÷¤êÉÕ¤
¡¦ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È \7,000(ÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
¢§¥µ¥Ý¡¼¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó
G¡§¤Ï¤Ê(Gacharic Spin)
B¡§¥æ¥Ë¥«¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È(³×Ì¿¥á¥í¥¤¥Ã¥¯)
Dr¡§Àî¸ýÀéÎ¤
°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¡§10·î25Æü(ÅÚ)10:00
¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp/chakixx/
¡ÊÌä¡ËRock Bar Bauhaus Roppongi 03-5544-8253
¢£¡ãSAKI ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¸ø±é¡Ö¤Á¤ã¤Ã¤¡¼¤Î¥×¥ì¥¤¥ë¡¼¥à Xmas Party¡ä
12·î22Æü(·î)¡¡Åìµþ¡¦Rock Bar Bauhaus Roppongi
open18:00 / start18:30
¢§¥Á¥±¥Ã¥È ¢¨°Ø»Ò(Á´¼«Í³ÀÊ)
¡¦Á°Çä¤ê \20,000(ÀÇ¹þ¡¦¿©¤ÙÊüÂê¡¦°û¤ßÊüÂêÉÕ¤)
¡¡¢¨ÆÃÅµÆâÍÆ¡§¸ø±é¸å2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¡¦¤ª¸«Á÷¤êÉÕ¤
¡ÊÌä¡ËRock Bar Bauhaus Roppongi 03-5544-8253
¢£SAKI OFFICIAL FAN CLUB¡Ö¤Á¤ã¤Ã¤¡¼¤Î¥×¥ì¥¤¥ë¡¼¥à¡×
·î³Û750±ß
¡¦¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ø¤Î»²²Ã
¡¦¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥ë
¡¦¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤¯¤¸
¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®»ëÄ°
¡¦À¤³¦¤Ë1¤Ä¤À¤±¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²ñ°÷¾Ú
Æþ²ñ¼õÉÕ¡§https://chakixxfc.com/subscription
¡¡
¢£½ñÀÒ¡Ø¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡§SAKI¤Ë¤è¤ë¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ê¥á¥¿¥ë¡¦¥È¡¼¥¯¡ª ¤Á¤ã¤Ã¤¡¼¤ÎÃÏ¹ö¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ù
2025Ç¯10·î6ÆüÈ¯Çä
Äê²Á 2,800±ß(ÀÇ¹þ)
B5ÊÑ·¿È½¡¿160ÊÇ
ISBN¡§978-4-401-65628-8
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
¢§2016Ç¯(Âè£±¡Á12²ó)
¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¡õà¥ª¥º¥Õ¥§¥¹á¤Ë½Ð¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡¿º£¤µ¤é¤Ç¤¹¤¬¡Ä¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¤¹¡ª¡¿°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥¢¥ó¥×¡ª¡¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¡¦¥Ä¥¢¡¼¡¢½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¿àMarshall GALAá¤Ç¥É¥Ã¥¥É¥¡õÄÁ»ö·ï¤Î´¬¡ª¡¿ÆóÂåÌÜ¥¢¥Ë¥á¥¿¥ë¤Î¿·ºî¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¡ª¤Î´¬¡¿¥®¥¿¡¼¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤Î´¬¡¿½÷»ÒÎÏ¤ò¤³¤Ã¤½¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î´¬¡¿¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª¤Î´¬¡¿£³rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¤â¤¦¤¹¤°´°À®¤·¤Þ¤¹¡ª¤Î´¬¡¿µ×¡¹¤ËYG DVD¤ËÅÐ¾ì¡ª¤Î´¬¡¿¥Ä¥¢¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤Î´¬
¢§2017Ç¯(Âè13¡Á24²ó)
àGirls Play LOUD!á½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤Î´¬¡¿¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë½ô¡¹¤Î¤ªÏÃ¡Ä¤Î´¬¡¿ÇµÌÚÔ¥¤Á¤ã¤óÃ£¤È½éÂÐÌÌ¡ª¤Î´¬¡¿¿·¤·¤¤¥®¥¿¡¼¡ª¤Î´¬¡¿½Õ¤á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¤Î´¬¡¿¤Á¤ç¤Ã¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä¤Î´¬¡¿Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª¤Î´¬¡¿ºÇ¶á¤Î¼ñÌ£¤ÎÏÃ¤Î´¬¡¿½é¡ª¥®¥¿¡¼½÷»Ò¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Á¡ª¡ª¤Î´¬¡¿²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¡Ä¤Î´¬¡¿½©¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Á¡ª¤Î´¬¡¿¿ÈÂÎ¤Î°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤è¤¦¡ª¤Î´¬
¢§2018Ç¯(Âè25¡Á36²ó)
3Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Á¡ª¤Î´¬¡¿¿·Ç¯¤Ç¤¹¤Ê¤¢¡Ä¤Î´¬¡¿¤Þ¤À¤Þ¤ÀRECÃæ¡ª¤Î´¬¡¿¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¤Î´¬¡¿¤â¤¦¤¹¤°¿·ºî¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¡ª¤Î´¬¡¿¿·¤·¤¤¥®¥¿¡¼¤¬¥¥¿¡¼¡ª¤Î´¬¡¿¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸ì¤ê¤¿¤¤¡¼¡¼¡¼¡ª¤Î´¬¡¿Çß±«¤Ë¤âÉé¤±¤º¡Ä¤Î´¬¡¿Ç®Ãæ¾É¡Á¡Á¡Ä¤Î´¬¡¿Bon Voyage¡ª¤Î´¬¡¿ÌÜ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Á¡Á¡Á¡Á¡ª¡ª¤Î´¬¡¿¥Ù¡¼¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ä¤Î´¬
¢§2019Ç¯(Âè37¡Á48²ó)
¥É¥¿¥Ð¥¿¡Á¡ª¤Î´¬¡¿¤ï¡¼¡¼¡¼!!!¤Î´¬¡¿¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë·ãÆ°¡ª¤Î´¬¡¿WORLD GUITAR GIRLS COLLECTION´°·ë¡ª(°ìÃ¶)¤Î´¬¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤é¤Î»È¼Ô¡ª¡ª¤Î´¬¡¿É½¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î´¬¡¿MBºÇ¿·ºî¡ØCONFFESSiON¡ÙÈ¯Çä¡ª¡ª¡Ä¤Î´¬¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹(¤Î¶õ¹Á)¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ä¤Î´¬¡¿¿¿²Æ¤ÏÂçË»¤·¡ª¡ª¤Î´¬¡¿º£Ç¯¤â¤Ê¤ó¤È¤«À¸¤»Ä¤ì¤¿¡Ä¤Î´¬¡¿Ë»»¦¤È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥³¥ì¡£¤Î´¬¡¿Â¿Ë»Â¿Ë»Â¿Ë»¤Î´¬
¢§2020Ç¯(Âè49¡Á60²ó)
11·î¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡Ä¤Î´¬¡¿¥á¥ê¡¼¥¯¥ë¥·¥ó¥Ç¥¤¥Þ¥¹¤Î´¬(ºòÇ¯¤ÎÏÃ)¡¿²ê¿á¤¤Ë¤à¤±¤Æ¡Ä¤Î´¬¡¿IRONBUNNY¥é¥¤¥ô¤Ë»²²Ã¡ª¤Î´¬¡¿¿§¡¹¤È¡Ä¤Î´¬¡¿¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤³¤Ä¤³¤Ä¤È¤Î´¬¡¿¿§¡¹¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤Î´¬¡¿¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¼¡¤°¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î´¬¡¿¥ê¥ê¡¼¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¤Î´¬¡¿¤Ò¤ÈµÙ¤ß¤·¤¿¤¤¡ª¤Î´¬¡¿Ë»¤·¤¤¤±¤É½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¤Î´¬¡¿¤â¤¦½©¤Ç¤¹¤«¡ª¤Î´¬
¢§2021Ç¯(Âè61¡Á72²ó)
ºÇ¶á¤Î¥Ï¥Þ¤ê¤´¤È¤Î´¬¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ÍÊý»³ÏÃ¤Î´¬¡¿¡ÖBRIGHTNESS¡×¤ÎÏÃ¤Î´¬¡¿¥ê¥ê¡¼¥¹ ¡¦¥é¥Ã¥·¥å¡Á¡ª¤Î´¬¡¿¶ì¤·¤ß¤ÎÆü¡¹¤Î´¬¡¿ºî¶Êºî¶Êºî¶Ê¤Î´¬¡¿À©ºî´ü´Ö¿¿¤ÃÂþÃæ¤Î´¬¡¿Íî¤Á¤í¥«¥È¥ó¥Ü¡ª¤Î´¬¡¿Ç»¸üÀÜ¿¨¼Ô¡Á¡Á¡Á¡Ä¤Î´¬¡¿¥á¥¢¥ê¡¼¥º¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¤ÎMary¡Çs Blood¤Î´¬¡¿¤ªÊ¢ÄË¤¤¡Á¡ª¤Î´¬¡¿Çä¤êÀÚ¤ì¤¿¡¼¡ª¤Î´¬
¢§2022Ç¯(Âè73¡Á84²ó)
º£Ç¯¤â½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¤§¡Ä¤Î´¬¡¿¥á¥¢¥ê¡¼¥º¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¤Î³èÆ°µÙ»ß¤Î´¬¡¿à½ª³èá¤Î´¬¡¿½Õ¤¬Íè¤¿¡ª¤Î´¬¡¿¿ì¤ÃÊ§¤¤¤Î¼ÖÁë¤«¤é¤Î´¬¡¿Æ¬¤¬³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¤Î´¬¡¿Ë½§¤òº£¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î´¬¡¿¸×·ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤Î´¬¡¿»×¤¤¹þ¤ó¤À¤é¤Ê¤ó¤¿¤é¤«¤ó¤¿¤é¤Î´¬¡¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Î´¬¡¿¿ÍÀ¸¿§¡¹¤È¤Ï¤è¤¯¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î´¬¡¿¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°»°Ëæ¤Î´¬
¢§2023Ç¯(Âè85¡Á94²ó)
¿ë¤Ë¡ª¡ª¡ª¡ª¤Î´¬¡¿»º¤Þ¤ì¤¿¡ª¤Î´¬¡¿½é¤á¤Æ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¡¦¥Ä¥¢¡¼¤Î´¬¡¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¡¦¥Ä¥¢¡¼½ªÎ»¡ª¡Á¥¢¥á¥ê¥«¡¦ ¥Ä¥¢¡¼¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ä ¤Î´¬¡¿¤µ¤¹¤¬¥¢¥á¥ê¥«¡Ä¤Î´¬¡¿±«½÷¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î´¬¡¿ÂÐ¥Ð¥ó¡¦¥Ä¥¢¡¼¤È¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¡Ä´¬¡¿Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤È¿À¸Í¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë¡ª¤Î´¬¡¿¤¢¤ì¤³¤ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Î´¬¡¿¥»¡¼¥ë¤¬Áá¤¯»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¢¤Î´¬
¢§2024Ç¯(Âè95¡Á102²ó)
¿·¤·¤¤µ¡ºà¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤Î´¬¡¿ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥Õ¥§¥¹¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Î´¬¡¿µ×¡¹¤Ë¡ª¤Î´¬¡¿½Õ¤á¤¤¤Æ¤Î´¬¡¿ÂçÁÝ½ü¤Ë¼¡¤°ÂçÁÝ½ü¤Î´¬¡¿ÅÜÅó¤ÎÆü¡¹¡Á¤Î´¬¡¿¥½¥í¡¦¥é¥¤¥ô¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤Î´¬¡¿º£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Î´¬
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¡ã¤Á¤ã¤Ã¤¡¼¤Î ÃÏ¹ö¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡äÈ¯ÇäµÇ°¥µ¥¤¥ó²ñ
Æü»þ¡§10·î4Æü(ÅÚ)15:00¡Á
¾ì½ê¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹6F
¼õÉÕ´ü´Ö¡§9·î20Æü(ÅÚ)11:00¡Á9·î30Æü(²Ð)23:59
¥¤¥Ù¥ó¥ÈURL¡§https://teket.jp/186/57112
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡SAKI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡SAKI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡SAKI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡SAKI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë