武器の性能や特性を自由にカスタマイズ！Minimum Studio Corp.『Cat Girl Survivor』

Minimum Studio Corp.は、現在PlayStation(R)5にて配信中のローグライトアクションゲーム『Cat Girl Survivor』を2025年9月20日よりSteam(R)にて早期アクセス版として配信開始します。

■『Cat Girl Survivor』とは

Minimum Studio Corp.が開発した『Cat Girl Survivor』は、レトロでかわいいピクセルアートが特徴の爽快感あふれるローグライトアクションサバイバルゲームです。

同名のスマホゲームを発売してから2年間にわたり多くの熱いフィードバックをいただき、さらなる開発を経て、2025年6月20日よりPlayStation(R)5にて配信しています。

『Cat Girl Survivor』の主な魅力は、さまざまなスキルを獲得し、組み合わせ、さらに強力な「伝説スキル」を解禁していくシステムです。

同じステージでもスキルの組み合わせにより全く異なる攻略の仕方が求められ、毎回新たなプレイ体験をすることができます。

炎系のスキルで継続ダメージが強みのビルドを組んだり、範囲系のスキルと一般スキルを組み合わせた独特な攻撃パターンを駆使したりすることができます。

また、「無限ダンジョン」では、6つ以上の伝説スキルの組み合わせで極限の攻撃力を実現できます。

無限ダンジョンでは、プレイヤーが制作した強力な武器を使って戦い抜き、生存時間に応じてドロップされる箱からアイテムを集めたり、世界中のプレイヤーと生存時間を競い合うことができます。

■『Cat Girl Survivor』のSteam(R)早期アクセス版について

『Cat Girl Survivor』のSteam(R)版では、既存のPlayStation(R)5版から大幅に改善された武器制作システムが実装されます。

新たに導入される「遺物スロット」システムで、プレイヤーはすべての武器にさまざまな遺物を装着し、武器の性能や特性を自由にカスタマイズすることができます。

遺物のレベルアップも可能で、武器の成長だけでなく遺物の成長を組み合わせることによってさらに深みのある育成を楽しむことができます。

これまでの武器間の性能差の問題も再調整され、どの武器を選んでも遺物の組み合わせ次第で強力な性能を発揮できるようになります。

これにより、従来のスキルシステムと新しい武器制作システムが組み合わさって、プレイヤーはこれまで以上にこだわりを入れて個性あふれるビルドを構築することができるようになります。

■東京ゲームショウ2025で『Cat Girl Survivor』をプレイしよう

『Cat Girl Survivor』は、来る「東京ゲームショウ2025」(以下、TGS2025)に出展します。

TGS2025では、Steam(R)版の新機能や武器制作システムを直接体験できる試遊を提供する予定です。

また続編の情報公開や試遊体験も行う予定で、来場者のための限定グッズも用意されています。

さらに、TGS2025の開催時期に合わせて、現在公開されている7つのステージにさらに2つの無料ステージが追加される予定です。

また、5つのエピソードで構成された有料DLCも配信予定です。

有料DLCでは、本編では描かれなかったキャラクターたちの物語を豪華声優陣によるフルボイスで収録しています。

■『Cat Girl Survivor』 ゲーム概要

・タイトル ： 『Cat Girl Survivor』

・ジャンル ： ローグライトアクションサバイバル

・リリース日 ： 2025年6月20日(PlayStation(R)5版)／2025年9月20日(Steam(R)早期アクセス版)

・プラットフォーム： PlayStation(R)5、Steam(R)

関連URL

・PlayStation(R)5 ストアページ： https://store.playstation.com/ja-jp/product/UB1453-PPSA30915_00-0971306318878027/

・Steam(R) ストアページ： https://store.steampowered.com/app/2890940/Cat_Girl_Survivor/?l=japanese

・公式X： https://x.com/minimumstudiogm

■Minimum Studio Corp.について

Minimum Studio Corp.は、2021年8月26日に設立されたインディーゲーム会社で、コンシューマー及びモバイルゲームを開発しています。

「ユーザーの意見でゲームを進化させ、楽しさを見出させる」というモットーのもと、プレイヤーのフィードバックを積極的に受け入れ、迅速なアップデートで対応することをポリシーにしています。

公式X(@minimumstudiogm)とDiscordを通してプレイヤーと積極的にコミュニケーションを取り、コミュニティの声をゲームの改善に反映していく開発スタイルを貫いています。

