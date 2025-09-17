自分のインテリアに合うか試めせる！ピクセラ「PIXELA GROUP サブスクサービス」

ピクセラは、同社グループが展開する「Re・De」ブランドの調理家電やテレビチューナー「Xit」などの人気製品を、月額料金で気軽に試せる「PIXELA GROUP サブスクサービス」を、2025年9月17日(水)よりスタートします。

ピクセラ「PIXELA GROUP サブスクサービス」

・価格(月額/税込)：Re・De Pot 900円, Re・De Kettle 800円 他

※商品ごとに最低レンタル期間の設定あり

■サービスの背景：なぜ「サブスク」なのか？

近年、消費者の価値観は「所有」から「体験」へとシフトし、必要なモノを必要な期間だけ利用するサブスクリプションモデルが様々な業界で浸透しています。

家電業界においても、大手家電メーカーや小売店が先行し、購入前のトライアルやライフステージの変化に対応する柔軟な利用方法への需要が高まっています。

このような市場背景を受け、同社は「デザイン性の高い『Re・De』製品を、自分のインテリアに合うか試したい」「大規模なスポーツイベントの期間だけ、高機能なテレビチューナーを使いたい」といった声に応え、サービスの開始を決定しました。

■“買わない”という選択が、暮らしを豊かにする

「この調理家電、素敵だけど使いこなせるかな？」「引っ越すまでの期間だけ、おしゃれなケトルが欲しい」。

そんな想いに応えるのが、私たちのサブスクリプションサービスです。

小売店が家具のサブスクリプションで暮らしの変化に寄り添うように、私たちも家電を通じて、もっと自由で、もっと軽やかなライフスタイルを提案します。

モノを所有する負担から解放され、本当に必要なものを、必要なときにだけそばに置く。

そんなスマートな暮らしを、月額800円から始めてみませんか。

■利用シーンの提案

・Case 1：憧れの「Re・De Pot」をまずはレンタル。

週末の食卓を豊かにする体験を。

・Case 2：単身赴任の半年間だけ。

「Re・De Kettle」で、毎朝のコーヒータイムを上質に。

・Case 3：購入を迷っていた「Xit Square」。

実際に試して、PCでのテレビ視聴の快適さを実感。

