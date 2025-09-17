「推しが上司になりまして フルスロットル」主題歌に主演・鈴木愛理の「一生☆キミ推し」が決定！そして前作に引き続き高野洸、ゆりやんレトリィバァ、オーイシマサヨシ、末吉9太郎が出演！さらに胸キュン場面も⁉︎第１話場面写真を大公開！

テレ東では10月8日(水)から、ドラマNEXT「推しが上司になりまして フルスロットル」(毎週水曜深夜24時30分～)を放送します。

2023年10月に放送され「全オタクの夢だ、最⾼」「キュンキュンが⽌まらない」など、⼥性を中⼼に多くの共感を集めたドラマ「推しが上司になりまして」。本作では、原作の「推しが突然上司になるラブコメ」「推しとファンの夢の恋」「キラッキララブコメ」はそのままに、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線の胸キュン不可避のじれキュンラブコメディーをお届けします！

アパレル商社・TAKASHIROで社⻑秘書を務め、イケメン俳優の氷室旬を推している主人公・南愛⾐役を務めるのは鈴木愛理、愛衣の最推しで上司となる年下イケメン・氷室/高代旬役を八木勇征(FANTASTICS)が演じるほか、加藤茶、濱津隆之、かなで(3時のヒロイン)、見津賢、古田愛理、福澤侑、すがちゃん最高No.1(ぱーてぃーちゃん)、ミチ、ゆうたろう、東雲うみ、パンツェッタ ジローラモ、IKKOといった豪華キャストが出演することが決定しております。

本作の主題歌に鈴木愛理の「一生☆キミ推し」が決定！

この度、本作を盛り上げる主題歌として、主演・鈴木愛理が歌う「一生☆キミ推し」が決定しました！前作に続き、シンガーソングライターの大石昌良が手掛けたこの楽曲は、明るくアップテンポな曲調に推しへの想いをたっぷりと詰め込んだ一曲となっており、まさに推しがいる人には共感間違いなしの歌詞が魅力となっております。

さらにエンディング映像では、出演者が主題歌に乗せてダンスを披露！可愛らしく、思わず真似したくなる振り付けにも是非ご注目ください！

≪アーティストコメント≫

■鈴木愛理

前回の「最強の推し！」に引き続き、大石昌良さんに主題歌を書いていただきました！！大感謝！！！！

前回は主人公が"推しは神だ"といって崇めていましたが、今回は"推しは星だ"といって自分を導いてくれる星のような存在と思っています。なので、所々に星が散りばめられている楽曲が仕上がりました。タイトルは「一生︎☆キミ推し」！！！

存在自体がずるい推しに振り回されて、息できない！もーう！どういうつもり！好き！無理！っていう感情が爆発した曲。一度聴いたら忘れないキラーフレーズも必見です♡

また、今回もかわいいダンスがあるのでお楽しみに！！！！♡

「推し上司」第１弾を盛り上げた

高野洸、ゆりやんレトリィバァ、オーイシマサヨシ、末吉9太郎が出演決定！



Ⓒ「推しが上司になりまして フルスロットル」製作委員会 Ⓒ「推しが上司になりまして フルスロットル」製作委員会

【左から】高野洸、ゆりやんレトリィバァ、オーイシマサヨシ、末吉9太郎

全キャストの中で唯一、原作コミックに登場し前作と同じ役、旬の俳優仲間・桜木和樹役に、ドラマ「過保護な若旦那様の甘やかし婚」(MBS) では主演を務め、舞台「WAR BRIDE －アメリカと日本の架け橋 桂子・ハーン－」で戦場ジャーナリスト役に抜擢されるなど、数多くの作品に出演。ソロアーティストとしても活躍する高野洸！エンターテイナー・ゆりやんフレンチブル役に、芸人として世界に挑戦するため活動拠点をアメリカ・ロサンゼルスに移し、今年「YURIYAN RETRIEVER」名義でソロアーティストとしてメジャーデビュー、さらには2026年に初監督を務めた映画「禍禍女」の公開を控えるなど、今勢いが止まらないゆりやんレトリィバァ！日本での活動は少なくなっており、貴重なドラマ出演です。旬の父・高代慶次郎役にシンガーソングライター＆弾き語リスト【大石昌良】、バンド【Sound Schedule】、アニソンシンガー【オーイシマサヨシ】、デジタル・ロック・ユニット【OxT】と、4つの顔を持ち、TVアニメ「空色ユーティリティ」のオープニング主題歌「主人公になろう！feat.鈴木愛理」を手掛けるほか、さいたまスーパーアリーナでのワンマンライブを控えているなど、多方面で活躍中のオーイシマサヨシ！そして、もう一人前作と同じ役で登場する人物が！愛衣のマンションの住人役に“アイドルオタクあるある”動画が反響を呼び、SNSの総フォロワー数は100万人を突破。バラエティーやドラマにも出演し、若い世代に話題となった「入れ違いグッジョブ」を生み出すなど、マルチに活躍する末吉9太郎が決定！

前作とは違った姿のゆりやん、オーイシはもちろん、前作のパワーを引き継ぐ高野、末吉が本作をフルスロットルに盛り上げます！ぜひ放送をチェックしてください！

≪出演者紹介≫

■高野洸／桜木和樹(さくらぎかずき) 役

推し上司が再び！ということでとても楽しみにしていました。

個人的には、物語の軸は変わりましたが桜木和樹がまた登場し、世界線が同じであるんだということにも面白さを感じています。撮影では、劇中劇を本格的に撮ったりして、楽しませてもらいました。そちらも是非ご注目ください！

■ゆりやんレトリィバァ／ゆりやんフレンチブル 役

前回に引き続き出演させていただきとても光栄です！ありがとうございます！今回はパラレルワールドみたいな気持ちで不思議でした！アメリカで活躍することを夢みるゆりやんレトリィバァが、フランスで活躍することを夢みるゆりやんフレンチブルを演じます！ぜひご覧ください！推し、ほしい！！！！！！

■オーイシマサヨシ／高代慶次郎(たかしろけいじろう) 役

鈴木愛理さんが歌う主題歌「一生☆キミ推し」を書かせていただきました！

息ができないほどの抗えない推しの魅力を歌った歌になってますので、一緒に呼吸困難になりましょう(笑)。

なんと役者としてもドラマに出演させていただいております！ぜひオンエアをお楽しみに！

■末吉9太郎／愛衣のマンションの住人 役

推しの主演ドラマに参加できるなんて、こんな嬉しい事ある？愛理ちゃん演じる南愛衣ちゃんと同じマンションの住人役で出ます！前作とは世界線違うのに引き続き同じマンションに住んでる自分怖過ぎて笑う。今回僕喋らないから頑張って見つけてください(笑)。それにしても愛理ちゃん可愛かったな。僕の人生ピークだな。放送お楽しみに！

第1話場面写真を一足先に大公開！

Ⓒ「推しが上司になりまして フルスロットル」製作委員会 Ⓒ「推しが上司になりまして フルスロットル」製作委員会 Ⓒ「推しが上司になりまして フルスロットル」製作委員会 ≪第1話あらすじ≫ ≪第1話あらすじ≫

アパレル商社・TAKASHIROの社⻑秘書として働く南愛⾐(鈴木愛理)の推しは、ブレーク中のイケメン俳優、氷室旬(八木勇征)。仕事と推し活に生きがいを感じながら、楽しく潤った毎日を送っていた。ある日、社長の高代慶太郎(加藤茶)が突然倒れ、緊急入院してしまう。その後、旬が舞台を降板するというニュースも入ってきて…！絶望する愛衣の前に、顔を隠した不審者が現れる！その正体はなんと…！



≪番組概要≫

【タイトル】 ドラマNEXT「推しが上司になりまして フルスロットル」

【放送日時】 2025年10月8日スタート 毎週水曜深夜24時30分～25時00分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 動画配信サービス「U-NEXT」で10月１日（水）夜 9 時より、各話1週間独占先行配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信

★TVerでは便利な「お気に入り登録」をお願いします！★

▶テレ東HP：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶TVer：https://tver.jp/series/srybrf5mfc

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【主演】 鈴木愛理

【出演】 八木勇征(FANTASTICS)

濱津隆之、かなで(3時のヒロイン)、高野洸、見津賢、古田愛理、福澤侑、すがちゃん最高No.1(ぱーてぃーちゃん)、ミチ、ゆうたろう、東雲うみ、末吉9太郎・オーイシマサヨシ、パンツェッタ ジローラモ、ゆりやんレトリィバァ、IKKO／加藤茶

【原案・設定協力】 漫画：森永いと、原作：東ゆき『推しが上司になりまして』(DPNブックス)

【脚本】 綿種アヤ、阿相クミコ、東ゆき、川村庄子(テレビ東京)

【監督】 本田隆一、久万真路、佐藤恵梨子

【音楽】 福廣秀一朗

【主題歌】 鈴木愛理「一生☆キミ推し」(アップフロントワークス)

【プロデューサー】 川村庄子(テレビ東京)、小田彩(アクシーズ)

【製作著作】 「推しが上司になりまして フルスロットル」製作委員会

【制作】 テレビ東京、アクシーズ

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/oshifullthrottle/

【公式X】 ＠tx_oshi https://x.com/tx_oshi

【公式Instagram】 ＠tx.oshi https://www.instagram.com/tx.oshi/

【公式TikTok】 ＠tx.oshi https://www.tiktok.com/@tx.oshi

【ハッシュタグ】 #推し上司