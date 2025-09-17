けーたと黒川。が、ニューシングル「拝啓 あの日の君へ」を本日配信リリースした。さらに、MVも公開された。

「拝啓 あの日の君へ」は、夏の終わりにリリースする、切なさ、虚しさ、そしてそれを懐かしく思う、情緒的な世界観を持った楽曲だという。そして、みんなの過去の思い出にフィットする、メロウなロックナンバーに仕上がっており、黒川大成のメロディメイク、作詞の方向性、狙いをより精査した1曲になっているとのこと。今まで多かった恋愛の“出会いと別れ”のテーマをもう一歩超えた、より共感性を感じさせる世界観を持った楽曲が誕生した。

▲ジャケット写真

さらに、「拝啓 あの日の君へ」のMVも公開となった。けーたの友人でもある、俳優・島津 見主演による、“あの夏の終わり”を思い起こす、

楽曲の歌詞に寄り添った、エモーショナルな映像に仕上がったという。構成、ディレクションはけーたが手がけた。

https://youtu.be/OGWWVqtY8Mc

◾️「拝啓 あの日の君へ」 2025年9月17日（水）

配信：https://jvcmusic.lnk.to/HaikeiAnohinoKimie

