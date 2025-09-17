クロミ20周年カフェ、4都市で開催決定 “ギャル可愛い”空間で紫×ピンク色の特別メニュー満喫
【女子旅プレス＝2025/09/17】サンリオの人気キャラクター・クロミ20周年を祝したテーマカフェ「KUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE」が2025年10月9日（木）より東京にて、10月14日（木）より宮城にて、11月8日（土）より愛知にて、11月20日（木）より大阪にて、期間限定でオープンする。
2005年にデビューし、マイメロディのライバルを自称するクロミ。黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイントで、今年20周年のアニバーサリーイヤーを迎え、サンリオキャラクター大賞でも4位に輝いた。
そんなクロミの生誕を祝うテーマカフェのコンセプトは“憧れのギャルモデル”。 Y2Kをイメージしたイマドキファッションに身を包んだクロミと、ムラサキ×ピンクの色使いで“ギャル可愛い”空間を演出する。
メニューは、キービジュアルのクロミをイメージしたミートボールプレート、ムラサキ×ピンクのおしゃれなパスタ、Y2K感が感じられるカレー、クロミカラー感満載のパフェ、クロミの誕生日を祝うハピバグラスケーキのほか、クロミをイメージしたドリンクなど、とっておきのメニューが続々登場。
また、描き下ろしアートを使用した、アクリルキーホルダー、缶バッジ、サテン巾着などカフェオリジナルグッズや特典（事前予約者限定カフェ利用特典・メニュー特典）も用意される。（女子旅プレス／modelpress編集部）
・東京/新宿：BOX cafe＆space ルミネエスト新宿店/2025年10月9日（木）〜11月30日（日）
東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿 地下1階
・宮城/仙台：BALLER:S イオンモール新利府店/2025年10月14日（木）〜11月9日（日）
宮城県宮城郡利府町新中道3-1-1 イオンモール新利府南館 2F
・愛知/名古屋：BOX cafe＆space 名古屋ラシック1号店/2025年11月8日（土）〜12月7日（日）
愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシック地下1F
・大阪/天王寺：BOX cafe＆space 天王寺MIO店/2025年11月20日（木）〜12月21日（日）
大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ本館 11F
予約金：600円（税込660円）※予約特典付き
