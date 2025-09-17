ÀÄ»³¤ß¤Äµª¡¢¿·ºîEP¡ÖHeroine / Breathe¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹
ÀÄ»³¤ß¤Äµª¤Î¿·ºîEP¡ÖHeroine / Breathe¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
UK¥¬¥é¡¼¥¸¡¢¥Þ¥¤¥¢¥ß¥Ù¡¼¥¹¡¢¥É¥é¥à¥ó¥Ù¡¼¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉºÇÁ°Àþ¤Î¥¯¥é¥Ö¥µ¥¦¥ó¥É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿DJ½Ð¿È¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÇËá¤«¤ì¤¿¼ª¤È¼«¿È¤ÎÆâÌÌ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬Í»¹ç¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤ò°¦¤·Ä¾¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡¢Ì²¤é¤Ê¤¤Ìë¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢Ëº¤ì¤¿¤¯¤Æ¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²áµî¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖHeroine / Breathe¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¡¢2Ç¯¿¶¤ê¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¤¬2025Ç¯11·î4Æü¡Ê²Ð¡ËÅìµþ¡¦Âå´±»³ SPACE ODD¤Ë¤Æ³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¿·ºîEP¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤³¤È¡×¡£
¥ê¡¼¥É¶Ê ¡ÖHeroine¡× ¤Ë¤ÏÁ°¤Ë¿Ê¤à¶¯¤µ¤ò¡¢¡ÖBreathe¡× ¤Ë¤Ï²áµî¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÍ¥¤·¤µ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£MV¤â¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¼êË¡¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤òÉÁ¤¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÈÁêËÀ¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢11·î4Æü¤Ë¤ÏSPACE ODD¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö ¤ò³«ºÅ¡ª¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë³§¤µ¤ó¤È²Î¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÀÄ»³¤ß¤Äµª
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¡ÖHeroine / Breathe¡×
2025Ç¯9·î17Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®
ÇÛ¿®¡§ https://lnk.to/muQ6if
¡ÖHeroine¡×
¢¨HTB ËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¤¥Á¥â¥Ë¡ª¡×ÅÚÍË 8·îÅÙED¥Æ¡¼¥Þ
¢¨YTV¡¡ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡ÖCune¡ª¡ª¡×9·îÅÙED¥Æ¡¼¥Þ
¡ãMitsuki Aoyama New EP Release One-man¡ØStories of Heroine & Breathe¡Ù¡ä
2025Ç¯11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë
Åìµþ¡¦Âå´±»³ SPACE ODD
OPEN 18¡§00 / START 19¡§00
Àè¹ÔÃêÁª2025Ç¯9·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë12¡§00 ¡Á 9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59
Á°Çä¡§ ¡ï4,500
¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://w.pia.jp/t/mitsukiaoyama-t/
Instagram¡§ https://www.instagram.com/mi2kiaoyama_da
X¡§ https://x.com/mi2kiaoyama_da
Youtube¡§ https://www.youtube.com/@mitsuki.raspberry