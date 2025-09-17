ヘラヘラ三銃士さおりん、父顔出しのテレビ出演ショット公開「お父が地元の番組に」
【モデルプレス＝2025/09/17】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のさおりんが16日、自身のInstagramストーリーズを更新。父親のテレビ出演の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】美女YouTuber、父顔出しのテレビ出演ショット
さおりんは「お父が地元の番組に」とコメントを添えて投稿。ボクシングジムの会長である父親がテレビ番組に出演している様子を撮影した画面ショットを公開し、「いいな！私も地元のローカル番組出たい！！お願いします！！！仙台らぶ！！！」と地元愛を込めたメッセージを綴っている。
この投稿に、ファンからは「お父さますごい」「パパとさおりん、どことなく似てる！」「仲良し家族」「素敵な親子関係」「さおりんも出てほしい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
◆さおりん、父親の地元番組出演を報告
