「プレバンの日」をお祝い！PREMIUM BANDAI FESTIVAL 2025

「プレミアムバンダイ」では、「プレバンの日」を祝うイベントとして、『PREMIUM BANDAI FESTIVAL 2025』を2025年10月6日(月)11時よりオンライン開催します。
開催日時 ： 2025年10月6日(月) 11:00〜2025年10月13日(月・祝) 20:59
主催 ： BANDAI SPIRITS EC戦略部
■『プレバンの日』とは
バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では2024年に、「プレミアムバンダイ」の略称である「PB」のアルファベットの形がそれぞれ「10」「13」の組み合わせに見えることから、10月13日を「プレバンの日」と制定しました。
2025年より「プレバンの日」を記念したオンラインイベント『プレバンフェス』を開催します。
昨年を上回る規模で、16年間「プレミアムバンダイ」を支えてくださった沢山のお客様への感謝を伝え、また、これからのプレバンを共に作り上げていきたいという願いをこめた参加型企画を用意。
Point1： フェス開催に合わせた注目の商品
▼『プレバンフェス2025』注目商品の一部を紹介
開催期間中に受注・商品情報解禁予定の商品を一部紹介します。
※開催に先んじて、受注が開始している商品もあります
CSM変身ベルト アークルver.25th
ONE PIECEカードゲーム プレミアムカードコレクション - ONE PIECE DAY’25 -
TAMASHII NATIONS 「CLUB TAMASHII MEMBERS」優先販売商品
この他にも、お得なキャンペーン・注目商品も多数ラインナップ予定です。
商品のくわしい情報は2025年10月6日(月)の『プレバンフェス2025』開始時に公開します。
Point2： 参加型企画を多数用意
▼FANS SUMMIT ―スキに共感する場所―
2025年10月6日(月)11時スタート！
FANS SUMMIT ―スキに共感する場所―
これまでのプレバンを語り、未来のプレバンをともに創る、皆様の声をお聞かせください。
2025年は「スキ」をキーワードに、日替わりで展開するテーマに対して投票・投稿等のアクションができるような、みんなで楽しめる企画と会場サイトを準備します。
他にも、お客様に楽しめる様々な企画やコンテンツをおたのしみに！
Point3： 2025年もお得なキャンペーン
▼送料0円キャンペーン
ご好評につき2025年も「送料0円キャンペーン」を実施します。
「プレミアムバンダイ」で対象商品を1,500円(税込)以上購入いただくと、送料が「プレミアムバンダイ」の負担となります。
期間は後日発表します。
(C)石森プロ・東映
(C)尾田栄一郎／集英社 (C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
(C)創通・サンライズ
