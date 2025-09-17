藤本美貴、夫・庄司智春＆娘の手繋ぎショット公開「いつもプリンセス扱いしてくれます」
【モデルプレス＝2025/09/17】タレントの藤本美貴が9月17日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春と娘が手を繋いで歩く姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】藤本美貴、夫・庄司智春＆娘のラブラブショット
藤本は「とーたんは、いつもプリンセス扱いしてくれます」とつづり、庄司が娘と手をつないで歩く後ろ姿の写真を公開。娘の顔は隠されているが、庄司は優しい眼差しで娘を見つめている。
この投稿に、ファンからは「素敵なパパ」「ラブラブですね」「理想の夫婦」「微笑ましい」「ブラックコーデの庄司さんかっこいい」「娘ちゃん幸せだね」「仲良し家族に癒される」といったコメントが寄せられている。
庄司と藤本は2009年に結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】藤本美貴、夫・庄司智春＆娘のラブラブショット
◆藤本美貴、夫＆娘の仲睦まじいショット公開
藤本は「とーたんは、いつもプリンセス扱いしてくれます」とつづり、庄司が娘と手をつないで歩く後ろ姿の写真を公開。娘の顔は隠されているが、庄司は優しい眼差しで娘を見つめている。
この投稿に、ファンからは「素敵なパパ」「ラブラブですね」「理想の夫婦」「微笑ましい」「ブラックコーデの庄司さんかっこいい」「娘ちゃん幸せだね」「仲良し家族に癒される」といったコメントが寄せられている。
庄司と藤本は2009年に結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】