土田優空が、9月9日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。

土田優空©光文社/週刊FLASH 写真◎矢西誠二

「週刊FLASH」9月9日発売号©光文社/週刊FLASH （SIGNO）

20歳の新星グラドル・土田優空が「FLASH」に初登場。“癒やし系”の系譜を継ぐと評される彼女。持ち前のマシュマロボディと迫力満点のバスト、親しみやすい柔らかな笑顔が印象的なグラビアを披露している。昨年9月にグラビアを始めてから、SNSフォロワー数が加速度的に増えている逸材から目が離せない。

土田優空 プロフィール

つちだ・ゆあ

20歳。2004年9月21日生まれ。東京都出身。T155・B90W60H90。

2024年9月に「ヤングマガジン」でグラビアデビュー。その後各誌グラビアに登場するなど活躍。舞台『言葉桜』『GO,JET!GO!GO!vol.2〜浮気なJETのパレットキャット〜』に出演するなど女優としても活動中。そのほか最新情報は、公式X（@tsuchida_yua）、公式Instagram（＠tsuchidayua_0921）をチェック。

FLASHデジタル写真集『君だけの静寂』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売。

「週刊FLASH」9月9日発売号

発売：光文社

発売日：毎週火曜日

特別定価：730円（税込み/9月9日（火）発売号）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

