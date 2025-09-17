静岡朝日テレビの新人女子アナ、ノースリーブワンピの清楚なショットに「沙羅さんめっちゃ可愛い笑顔」
静岡朝日テレビの佐々木沙羅アナウンサーが、17日までにインスタグラムを更新。清楚な雰囲気のオフショットを公開し、絶賛の声が上がっている。
【別カット】スイーツを堪能する笑顔がかわいすぎな佐々木アナ（ほか2枚）
早稲田大学出身で、2025年に静岡朝日テレビへ入社した佐々木アナ。今回の投稿では「三連休いかがお過ごしでしたか？ 久しぶりの晴れの日に…ずっと気になってきた富士山の見える絶景カフェ あいにくケーキは売り切れでした」とつづり、カフェで撮影した写真を多数公開。淡い色のノースリーブワンピースが爽やかで、カフェを満喫する笑顔がキュートすぎる。
この投稿にファンからは「今日も素敵です 笑顔に癒されています」「沙羅さんめっちゃ可愛い笑顔」「爽やかで富士さんもとても綺麗ですね！」などのコメントが寄せられていた。
引用：「佐々木沙羅」インスタグラム（＠sasaki__sarah）
【別カット】スイーツを堪能する笑顔がかわいすぎな佐々木アナ（ほか2枚）
早稲田大学出身で、2025年に静岡朝日テレビへ入社した佐々木アナ。今回の投稿では「三連休いかがお過ごしでしたか？ 久しぶりの晴れの日に…ずっと気になってきた富士山の見える絶景カフェ あいにくケーキは売り切れでした」とつづり、カフェで撮影した写真を多数公開。淡い色のノースリーブワンピースが爽やかで、カフェを満喫する笑顔がキュートすぎる。
この投稿にファンからは「今日も素敵です 笑顔に癒されています」「沙羅さんめっちゃ可愛い笑顔」「爽やかで富士さんもとても綺麗ですね！」などのコメントが寄せられていた。
引用：「佐々木沙羅」インスタグラム（＠sasaki__sarah）