MAMA.が、10月8日にリリースする2ndフルアルバム『CRY MORRY』の詳細を発表した。

◆MAMA. 画像

2023年7月にリリースされた前作から約2年ぶりに届けられる今作には、先日熱狂の中開催されたイベントでも披露された武瑠xCHAQLA.xMAMA.と共作に至った「FXXK YOUR FEELINGS」も含む全12曲入り。盟友とも言えるCHAQLA.のANNIE A（Vo）をフィーチャーした新曲もラインナップされている。

そのアルバムから表題曲「CRY MORRY」のMVも少しだけオフィシャルSNSで見ることができる。過去にも独特な世界観を見せてきたMAMA.のMVだが今回もかなりダークな雰囲気を受け取ることができるという。暗い森というワードからイメージされる怪しげな雰囲気のアーティスト写真も公開、そのコンセプトが色濃く表現されている。

アルバムのタイトルとなった「CRY MORRY」は、9月30日に東京・渋谷のPLEASURE PLEASUREにて開催されるMAMA.単独公演&命依生誕＜私の命はあの暗い森に隠れている＞にもかかっているところから、アルバム発売を間近に控えたライブからも目が離せない。本公演ではアルバムの先行販売も実施されるとのこと。

合わせて、2025年11月から2026年3月末までワンマンツアーが開催されることが決定した。現在の場所から惜しまれつつも移転してしまうヴィジュアルロックの聖地で知られる目黒鹿鳴館を皮切りに、北は札幌、南は福岡とまさに全国を駆けずり回る。2025年ではvistlipや元RaphaelのYUKI（櫻井有紀 / aRaise）、そして12月にはMUCCの対バンにも呼ばれている。ぜひ2026年3月30日のツアーファイナルの東京公演も詳細も期待してお待ちいただきたい。

ツアーの前に行われる＜CRY MORRYへようこそ＞と題された渋谷近未来会館でのライブも解禁、チケット受付が始まっているのでそちらもチェックしてほしい。

◾️アルバム『CRY MORRY』

2025年10月8日（水）発売

MAMA-0002 定価 4,400円（税込）

※2025年9月30日（火）SHIBUYA PLEASURE PLEASURE公演で会場先行販売あり ◆収録曲

1.CRY MORRY

2.WITCH??

3.ALiCE iNSOMNiA

4.めいさんの成分(抽出)

5.僕は宇宙のゴミ

6.真っ白な銃弾で僕を撃ち抜いて

7.オオミズアオ

8.神の悪知恵feat.ANNIE A(CHAQLA.)

9.FXXK YOUR FEELINGS

10.毒入りミルクはママ.の味

11.冷たい湖に沈む海月

12.水死体で見つかる(SE)

■MAMA.単独公演&命依生誕＜私の命はあの暗い森に隠れている＞ 2025年9月30日（火）SHIBUYA PLEASURE PLEASURE 開場18：00／開演18：30

チケット料金：Aチケット前売 5,000円（税込）全席指定

※入場時ドリンク代別途必要

※未就学児入場不可・営利目的の転売禁止

※Sチケットはソールドアウト

チケット発売中：https://eplus.jp/mama/

■＜CRY MORRYへようこそ＞ 2025年10月29日（水）渋谷近未来会館 OPEN 18:00 / START 18:30

チケット料金：前売500円（税込）／当日券500円 全自由／入場時ドリンク代別途必要

イープラスプレオーダー：受付期間 2025年9月17日（水）12:00〜9月23日（火・祝）23:59

チケット一般発売：2025年9月29日（月）10:00〜

■＜MAMA. ONE MAN TOUR 2025-2026「CRY MORRY」＞ 2025年11月24日（月・祝）東京 目黒鹿鳴館 OPEN 17:00 / START 17:30

2025年11月28日（金）神奈川 Yokohama 7th AVENUE OPEN 17:30 / START 18:00

2025年12月12日（金）新潟CLUB RIVEST OPEN 17:30 / START 18:00

2025年12月21日（日）千葉LOOK OPEN 17:00 / START 17:30

2025年12月26日（金）東京 HOLIDAY SHINJUKU OPEN 17:30 / START 18:00

2026年1月10日（土）愛知 名古屋ell.SIZE OPEN 17:00 / START 17:30

2026年1月11日（日）大阪 南堀江Knave OPEN 17:00 / START 17:30

2026年1月16日（金）東京 町田The Play House OPEN 17:30 / START 18:00

2026年1月18日（日）宮城 仙台LIVE HOUSE enn 3rd OPEN 17:00 / START 17:30

2026年1月25日（日）北海道 札幌Crazy Monkey OPEN 17:00 / START 17:30

2026年2月1日（日）埼玉 浦和Narcis OPEN 17:00 / START 17:30

2026年2月8日（日）福岡 LIVE HOUSE Queblick OPEN 17:00 / START 17:30

2026年2月9日（月）広島Live Space Reed OPEN 17:30 / START 18:00

2026年3月30日（月）東京 ※後日詳細発表 チケット料金：前売5,000円（税込）スタンディング／入場時ドリンク代別途必要 ○2025年11月24日（月・祝）目黒鹿鳴館公演〜12月26日(金)HOLIDAY SHINJUKU公演

イープラスプレオーダー：受付期間 2025年9月30日（火）21:00〜10月5日（日）23:59

https://eplus.jp/mama/（全公演共通）

チケット一般発売：2025年10月25日（土）10:00〜 ○2026年1月10日（土）名古屋ell.SIZE公演〜2月9日（月）広島Live Space Reed公演

イープラス1次プレオーダー：受付期間 2025年10月18日（土）12:00〜10月26日（日）23:59

イープラス2次プレオーダー：受付期間 2025年11月8日（土）12:00〜11月16日（日）23:59

https://eplus.jp/mama/（全公演共通）

チケット一般発売：2025年11月29日（土）10:00〜

■イベント情報 2025年10月1日（水）Like an Edison東京本店

2025年11月1日（土）TOWER RECORDS 錦糸町PARCO店

2025年12月28日（日）池袋Red-Zone ANERIS

2026年1月9日（金）five Stars名古屋

2026年1月9日（金）ホリネクカフェ名古屋

2026年1月11日（日）Like an Edison大阪店

2026年1月24日（土）TOWER RECORDS札幌PARCO店