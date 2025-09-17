◆米大リーグ ドジャース―フィリーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場。相手先発左腕Ｃ・サンチェス投手（２８）の前に２打席目に続いて５回の３打席目も空振り三振に倒れ、本拠地からはため息が漏れた。

前日にナ・リーグ東地区２連覇を決めたフィリーズの先発はサンチェス。今季すでに１３勝を挙げており、大谷は試合前の時点で通算１３打数３安打の打率２割３分１厘、２打点、４三振となっていた。今年４月には３打席で３三振を喫した難敵。３試合ぶりの一発で史上６人目となる２年連続５０本塁打の期待がかかる中、初回マウンド直後に迎えた第１打席は二塁手ウィルソンのグラブをはじく痛烈な打球で内野安打とし、今季最長となる２１試合連続出塁をマークした。

前日１５日（同１６日）の同戦では、３打数１安打２四球。３回には四球を選んで今季最長の２０試合連続出塁としたが、５０号はまたもお預けとなった。一方、３年連続本塁打王に向けてはライバルのシュワバーが大谷の目の前で初回に５３号ソロ。３戦連発の量産モードで大谷は４本差をつけられていた。

今季２勝目を狙う「投手大谷」は中１０日でマウンドに上がり、初回は宿敵の２番シュワバーに対してメジャー自己最速タイとなる１０１・７マイル（約１６３・７キロ）をマークするなど気迫の投球で見逃し三振を奪い、今季５０奪三振に到達。無失点で切り抜けると、２、３回は３者凡退に抑え、上々の滑り出し。５回６８球を投げ、無安打無失点５奪三振。１四球を与えたのみで圧巻の投球を披露した。