エアアジアの女性乗務員らが飛行中にダンスを披露し、「性の商品化」という指摘が出ている。

最近「Tik Tok」にはエアアジアの女性乗務員らが飛行中に機内の廊下でダンスをする映像が登場した。約1分間のこの映像は17日基準で照会数91万回を超え、4万件以上の「いいね」とともにコメント約400件が付いている。

映像によると、これはバンコクのドンムアン−プーケット区間で撮影された。ダンスをした女性はエアアジア所属の5人組ガールズグループで、乗務員2人と地上職員3人で構成されている。

このグループは時間の価値に関するメッセージを伝える歌詞が入った曲「Tick−Tock （Say It）」で3月にデビューした。

目を引くのは音楽に合わせてダンスをする女性たちの衣装だ。乗務員は腹部が露出するクロップドシャツや腰のラインが表れるタイトなシャツを着ていた。ショートパンツ姿の乗務員もいて、乗客は携帯電話のカメラでダンスを撮影した。

この映像をめぐるオンラインの反応は分かれた。否定的に評価した人たちは「乗務員がなぜこのようなサービスをしなければいけないのか」「今はもう分野を問わず女性を商品化している」などの反応を見せた。一方、「新たな試みで興味深い」「航空会社の変わったマーケティング」という反応もあった。