蚊はビールを飲む人を好んで刺す傾向にあるという。



【調査結果】蚊に刺されて最も嫌な場所

オランダのラドバウド大学の研究チームは、音楽フェスティバルに参加した５００人が数千匹のメスの蚊に晒される実験を実施、参加者は全員、衛生状態、食事内容、フェスティバルでの行動に関する質問票に回答した後、蚊で満たされた特製ケージに腕を差し込むこととなった。



蚊は人の腕の匂いを嗅ぐことはできるものの、ケージのため刺すことはできず、ビデオカメラが蚊が刺そうとした回数を記録、その結果、ビールを飲んだ人は飲んでいない人より１．３５倍蚊に好まれることが判明した。



研究チームはこう述べる。「蚊は日焼け止めを避け、ビールを飲み、他人と寝床を共にする者に引き寄せられます。要するに我々の中の享楽主義者を好むということです」



同研究論文にはこう記載されている。「我々は蚊を引き寄せる者と、ほぼ無傷でいられる幸運な者とに分かれた世界に生きています。なぜ一部の人々がより多くの蚊に刺されるのか、その理由は依然としてほとんど謎のままです」「参加者の中で、蚊は禁酒している人よりもビールを飲む人を明らかに好みました」



（BANG Media International／よろず～ニュース）