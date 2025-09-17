¥¥Ã¥Á¥ó¤¬À°ÍýÀ°ÆÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê·ÝÇ½¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡3°Ì¡ÖÊ¿Ìî¥ì¥ß¡×2°Ì¡Ö¥¿¥â¥ê¡×¡Ä1°Ì¤Ï¡©
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¤òÅ¸³«¤¹¤ëNEXER¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë¤¬¡¢²È¶ñ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë²Ï¸ý²È¶ñÀ½ºî½ê¡ÊÊ¡²¬¸©ÌøÀî»Ô¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤½¤¦¤Ê·ÝÇ½¿Í¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ï¡¢8·î18Æü¡Á9·î2Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢1000¤ÎÍ¸ú²óÅú¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡3°Ì¤ÏÎÁÍý¸¦µæ²È¤ÎÊ¿Ìî¥ì¥ß¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£62É¼¤ò³ÍÆÀ¡£ÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡ÖÎÁÍý¤Î¥×¥í¤À¤«¤é¡×¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë¡¢¡ÖÎÁÍý¸¦µæ²È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥¥Á¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë¡¢¡ÖÎÁÍý¤ÏÂç»¨ÇÄ¤Ëºî¤ë¤¬¡¢ÎÁÍý¿Í¤È¤·¤Æ¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¡×¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡2°Ì¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Ç¡¢74É¼¤Ç¤·¤¿¡£²óÅú¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÎÁÍý¤â¤¹¤ë¤·¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¡×¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¡¢¡ÖÌµÂÌ¤Ê¤³¤È¤¬·ù¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë¡¢¡ÖÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤É¤³¤Î²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«Ê¬¤ê¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê60Âå¡¦½÷À¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡1°Ì¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÂ®¿å¤â¤³¤ß¤Á¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£107É¼¡£ÈÖÁÈ¤ÎÎÁÍý¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç³èÌö¤·¤¿¤³¤È¤ä¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤âÎÁÍý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÎÁÍý¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤ÇÀ°Íý¤â¤¤Á¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë¡¢¡Ö¤¤ì¤¤¹¥¤¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤«¤é¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¡¢¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¤ÏÀ°ÆÜ¤â¾å¼ê¤À¤«¤é¡×¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£