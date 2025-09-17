長距離ドライブや週末のレジャーでも動画やアニメを楽しめる！GetPairr「GETPAIRR TV(Car TV Mate Pro Max)」
車載用アダプターのGetPairr(ゲットペアー)は、HDMI入力／ワイヤレスCarPlay／ワイヤレスAndroid Auto／有線ミラーリングの4機能を1台にまとめた「GETPAIRR TV(Car TV Mate Pro Max)」を発売しました。
車載用アダプターのGetPairr(ゲットペアー)は、HDMI入力／ワイヤレスCarPlay／ワイヤレスAndroid Auto／有線ミラーリングの4機能を1台にまとめた「GETPAIRR TV(Car TV Mate Pro Max)」を発売。
車のUSBポートに挿すだけで設定もシンプル。
最大2K(2560×1440)@60Hzまでの高精細入力に対応し、長距離ドライブや週末のレジャーでも家族みんなで動画やアニメを楽しめます。
技適マーク認証取得済み、1年間の製品保証と日本語サポートで安心して使えます。
【発売記念キャンペーン(期間限定)】
●割引率 ：40％OFF
●期間 ：2025年9月17日〜2025年9月30日
●クーポンコード：XYY8SD7W
●利用条件 ：お一人様1回限り／他のクーポン・キャンペーンとの併用不可
●利用方法 ：Amazonの注文確定画面で「プロモーションコード」欄に
XYY8SD7Wを入力して適用
●備考 ：商品詳細ページにクーポンが表示されない場合があります。
注文前に必ずコードをご入力ください。
販売概要
【主な特長】
1. HDMI入力で車内がホームシアターに
Fire TV Stick(TM)やTVチューナー、ゲーム機などをUSB給電＆HDMIケーブルで接続。
最大2K/60Hzに対応し、文字も動画もくっきり。
※外部HDMI機器は別途電源供給が必要な場合があります／HDMIケーブルは同梱しません。
HDMI入力
2. 有線CarPlay／Android Autoを“ワイヤレス化”
初回ペアリング後はエンジンONで自動接続。
マップ／通話／メッセージ／音楽アプリをケーブル不要で快適に。
ボイスアシスタントにも対応し、ハンドルから手を離さず操作できます。
ケーブルレスでナビ・音楽・メッセージが使えます。
日々の通勤や買い物がもっとスマートに。
有線CarPlay／Android Auto
3. 有線ミラーリング(低遅延・安定)
iPhone 15シリーズ(USB-C)やDisplayPort Alt Mode対応AndroidをUSBケーブルで接続して、動画やアプリを安定表示。
ライブ配信やスポーツ観戦など、遅延が気になるシーンにも。
有線ミラーリング
【こんな人に】
●後席向けにYouTubeやアニメを大画面で見せたいご家庭
●ケーブルなしでCarPlay／Android Autoを使いたい方
●iPhone 15／対応Androidの画面を安定表示させたい方
●アウトドアや車中泊で動画・音楽・スポーツ中継を楽しみたい方
【対応条件・注意事項】
●CarPlay無線化の前提：お車のカーナビが有線CarPlay対応であること(設定メニューで「CarPlay(有線)」がONになっているか確認してください)。
●ミラーリング：iPhone 15シリーズ(USB-C)／DP Alt Mode対応Androidに対応。
端末やアプリの仕様により再生制限がかかる場合があります。
●非対応例：一部BMW系などで動作しない事例あり。
購入前に適合を確認してください。
●Wi-Fi名「AUTO-xxxx」はインターネット接続用ではありません(ファームウェア更新時はスマホのテザリング／別回線を利用ください)。
●走行中の視聴・操作は各都道府県の道路交通法に従い、安全に配慮して利用ください。
対応条件
＜参考・注記＞
※Apple CarPlayはApple Inc.の商標です。
※Android AutoはGoogle LLCの商標です。
※その他記載の会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
