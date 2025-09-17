未来を切り開くクリエーションとして11ルック発表！文化服装学院インダストリアルマーチャンダイジング科「東京スピニングパーティー2025」

文化服装学院インダストリアルマーチャンダイジング科は、「社会に生きる」ファッションブランド・アパレル企業を目指す人材育成を目標に掲げ、社会課題やマーケットを踏まえた学生視点での商品企画を行っています。

文化服装学院インダストリアルマーチャンダイジング科「東京スピニングパーティー2025」

会期 ： 2025年10月18日(土)〜19日(日)

開場時間 ： 10:00〜17:00

ファッションショー発表日時： 2025年10月19日(日)13:30〜

会場 ： 横浜産貿ホール マリネリア

(神奈川県横浜市中区山下町2番地)

アクセス ： ・みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩5分

・JR京浜東北・根岸線「関内駅」徒歩15分

入場料 ： 前売券 1,000円 ／ 当日券 1,500円

(いずれも二日間共通券)

主催 ： 東京スピニングパーティー実行委員会

(事務局：東京牧場株式会社)

今回、その成果を「東京スピニングパーティー2025」会場にて、ファッションショー形式で発表。

発表は2025年10月19日(日)13:30より、横浜産貿ホール マリネリアにて開催します。

■2年生：産地型サーキュラーエコノミー「REKROW」との協業

2020年に広島県福山市で立ち上がったプロジェクト「REKROW」と協業し、役割を終えた作業着をリビルド。

産地が築き上げてきた文化を踏襲しつつ、造船に携わった人々の想いを表現した11ルックをランウェイにて披露します。

REKROWは、2013年に尾道で始まった「尾道デニムプロジェクト」の精神を受け継ぐ取り組みで、廃棄されるはずだったワークウエアを循環の仕組みの中で新たな価値へと昇華させています。

■3年生：未来を担う世代によるブランド提案

「社会に生きる」をテーマに、アパレル企業のシーズン企画を学生独自の視点で展開。

持続可能性と社会性を重視し、未来を切り開くクリエーションとして11ルックを発表します。

