『THE LAST PIECE』TAIKI、RENの想いも背負い最終審査へ「すべてこの日のためにあったと言わせます」【ファイナリスト連載企画Vol.9】
SKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル「BMSG」によるオーディションプロジェクト「3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT『THE LAST PIECE』」のデビューメンバーが、19日に発表される。それに先立って、ORICON NEWSでは、ファイナリスト10人にインタビューを実施。Vol.9では、TAIKIの素顔に迫る。
『THE LAST PIECE』は、BE:FIRST、MAZZELに次ぐ3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディションプロジェクト。6月27日には、TBS『THE TIME,』（月〜金 前5：20〜前8：00）の番組内で、『THE LAST PIECE』コーナーがスタート。同日からBMSG公式YouTubeチャンネルにて配信開始された『THE LAST PIECE』本編（毎週金曜 後8：00※一部、例外あり）と合わせ、3次審査に進んだ計30人の練習生を追ってきた。
9月5日配信の本編「#11」では、ファイナリスト10人が決定。現段階では、デビューメンバーの人数やグループ名などは明らかになっていない。
■RENの言葉で“再加速”「ビビってる場合じゃない」
――これまでの審査で、特に印象に残っている出来事はありますか。
【TAIKI】クリエイティブ審査で最初に名前を呼んでいただいた時は本当にうれしくて、やっと4年前から次に進めた感覚でした。あの瞬間からさらに殻を破れたと思います。
――これまでで一番「悔しかった瞬間」は。それをどう乗り越えましたか。
【TAIKI】悔しいことは大抵忘れてしまうのですが、最近だと「Secret Garden」で曲に完全に入り込めなかったのが悔しかったです。そこから自分が曲に入りきるやり方を模索し、見つけたのでそれを最後の審査で見せます。
――オーディションを通して、どんな点が一番成長したと感じますか。
【TAIKI】オーディションを通して自分がやってきたことが間違いじゃなかったということ、自分がしっかり成長できていたことに気づけたことが1番大きいです。グループに必要なことができていたのがうれしかったです！!
――オーディション中、仲間や指導者からの励まされた、もしくは印象に残っている言葉や行動はありますか。
【TAIKI】RENが脱落した時に「すごいさびしいし、やっていけるかわかんないけど、俺おれも頑張って立ち上がって追いつくから待っとけよ」と言ってくれた時、自分も脱落した時の気持ち、景色、あの心に穴が開く感覚がわかるからこそ、そんな瞬間にRENがかけてくれたあの言葉でビビってる場合じゃないし、今日はうまくいかなかったとか言えないなと思いました。
――最終審査パフォーマンスへの意気込みを聞かせてください。
【TAIKI】最終審査は、特別な思いがあります。家族、自分に関わってくださったすべての人がサポートしてくれた時間、今までの14年間音楽をしてきた自分、その時間がすべてこの日のためにあったと言わせます。ぶちかまします。
■ぶれない“夢”「世界で活躍するアーティストになる」
――最終審査参加者の中で「〇〇担当」をつけるとしたら、ご自身はどんな担当になりますか。
【TAIKI】笑顔担当。
――ここぞ！というときに聴く楽曲、自らの力になっている楽曲など、“パワーソング”はありますか。
【TAIKI】正直死ぬほど好きな曲がありすぎて選べませんが、これという1曲よりもこの曲を聴聞いて歩いてる俺カッケェええって思える曲がたくさんあるって感じです。
――将来の“夢”は。
【TAIKI】世界で活躍するアーティストになる。音楽を始めた時からずっと言い続けてきた夢なのですが、言葉に出せばかな叶うという言葉を信じて言い続けてきた夢です。それをかな叶えるのは自分しかいないし、それをかな叶える当日は命と僕の人生をかけてパフォーマンスをします。
TAICHITAIKIはSKY-HIに「世界で1番ヤバイのは日本の10代だぞってあなたが言わせてください」と言わしめ、「はいわかりました！」と返せるほどのラップの実力を持つ。しかし、その魅力はラップをはじめとしたスキルにはとどまらない。メンバーに寄り添いながらグループを引っ張るリーダーシップをもちながら、人の力を借りることもできる、周りに人が集まるとても良いリーダとしての魅力も持つ。
TAICHIは、そんなTAIKIについて「TAIKIは自分がBMSGのトレーニーになった直後にMilli-Billiを教えてもらって、リーダーシップ力やその人の良さを引き出すのがものすごく上手な人だと思いました。すごく前向きだから一緒にいると士気が上がりTAIKIの横で踊っていると自然にいろんなことを吸収していることに気がつきました」とリスペクトと感謝の言葉を送った。
