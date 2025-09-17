ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、床でくつろぐラグ使いにもオススメな、ディズニーデザイン「ウォッシュキルトのマルチカバー・ソファカバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ウォッシュキルトのマルチカバー・ソファカバー」クラシック・プー

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

サイズと価格：【約150×190】9,990円（税込）、【約190×190】11,900円（税込）、【約190×270】14,900円（税込）

品質：【表地】綿100％、【ヘム】ポリエステル90％、綿10％、【裏地】ポリエステル80％、綿20％、【中わた】綿100％

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「クラシック・プー」デザインのマルチカバー。

水色を基調としたさりげないデザインで、どのようなお部屋の雰囲気にもマッチします◎

綿素材を使っており洗うたびくったり馴染んでくるのも魅力的。

ネットに入れればご自宅の洗濯機で洗うことができるので、いつでも清潔な状態をキープできます。

「クラシック・プー」と「ピグレット」のアートも手書き風の優しいタッチで描かれ、ほっこり。

そのほか様々な種類のお花のアートもデザインされています☆

キルティングがハートになっているのもポイント。

「クラシック・プー」とハートのキルティングの組み合わせが楽しい！

周囲には、青と白のストライプ柄があしらわれています。

ストライプ柄が爽やかな引き締め役に◎

ソファーの大きさや敷きたい場所にあわせて3種類のサイズから選べるのもうれしい。

床でくつろぐラグ使いにもオススメな、ディズニーデザイン「ウォッシュキルトのマルチカバー・ソファカバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

