和田唱、妻・上野樹里へ“千秋先輩”風に感謝伝える「輝いてたぞ」 2ショット公開＆ミュージカル『のだめ』へ思いつづる
ロックバンド・TRICERATOPSの和田唱（49）が17日までに自身のインスタグラムを更新。ミュージカル『のだめカンタービレ』が千秋楽を迎えたことを報告したながら、同作に「のだめ」こと野田恵役で出演した妻で俳優の上野樹里（39）との2ショットを公開した。
【写真】素晴らしい関係性！千秋楽迎え笑顔を見せる和田唱＆上野樹里
同作の音楽を担当し、楽曲を書き下ろした和田はキャスト、スタッフへの感謝の思いをつづり「アンサンブルのみんなも本当に優秀で、彼らがいなきゃミュージカルは成り立たない。俺が紡いだ楽曲達を彼らの分厚いハーモニーで聴くのが毎回楽しみだったし、高鳴るんだよなぁ」と記した。
投稿にはキャスト陣との記念撮影写真に加え、妻・上野と笑顔を見せる2ショット写真も公開。上野に対しては「最後に千秋先輩風に言うなら、のだめ、今回も本当によくやったな。連日6千人のお客さんを目の前にして。未経験のことなのに堂々たるもんだった。輝いてたぞ」と労った。
