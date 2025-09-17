お笑いタレントの横澤夏子（35）が、16日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）で、今一番食べたいグルメについて熱く語った。

2017年に結婚し、現在5歳、3歳、2歳の娘を育てている横澤。スタッフから「例えばですけど、カウンターのラーメン店に子連れで行けたりします？」と聞かれると、横澤は「おんぶしながら食べたことはあったけど…」と振り返った。

これにタレントの藤本美貴が「逆におんぶできる歳だったら行けるんだけど、もう離れちゃうと行けないんだよね」と共感。「“ササッと（食事）”がササッとじゃなくなる」と解説すると、横澤は「カウンターのイスに座らせるのもなって」とハードルが高い心情を打ち明けた。

その後番組VTRでは、子連れ客に配慮した飲食店の様々なサービスを紹介。「カウンターのお店を考えたことなかったですね」という横澤に、藤本は横澤家の子どもたちの年齢を考え「まだないよ、だって」と同情。すると横澤は「今一番食べたいのは、焼き鳥屋さん」と明かした。

そして「カウンターの焼き鳥屋さんにすっごい行きたい。子どもたちは焼き鳥好きだけど、なかなか…」とモヤモヤ。藤本は「それはもう、動画を駆使して行くしかない」と提案しつつ、「食べたら（動画を）見ていいよとか。たまには大人の楽しみもないと」と思いやった。

しかし横澤は「炭（の煙）をじかで浴びたい。“あれ私のかな〜？”とか“ああ、そっちへ行っちゃった〜”とか、そういうのがやりたい」と止まらない様子。「食べた〜い！“髪の毛クサくなっちゃうよ〜”って言いながら」と切望していた。