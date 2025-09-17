【ロンドン＝市川大輔、蒔田一彦】英国と米国の両政府は、ＡＩ（人工知能）や量子コンピューターなどの先端分野に関する技術協定に合意した。

マイクロソフト（ＭＳ）やグーグルなど米ＩＴ大手が英国に計３１０億ポンド（約６・２兆円）以上を投資する。英国はＡＩ分野の競争力強化、米国は自国のＩＴ大手の事業拡大を図る狙いがある。

トランプ米大統領の訪英に合わせ、英政府が１６日に公表した。マイクロソフトは２２０億ポンドを投資し、英企業と連携してクラウドや高度なコンピューター基盤を作る。対話型ＡＩサービス「チャットＧＰＴ」を手がける米オープンＡＩは、米国で進めるＡＩインフラ整備事業「スターゲート」を英企業と展開する。米半導体大手エヌビディアもＡＩ向け半導体を提供する。

英国のスターマー首相は「英米の世界クラスの企業が連携することで、私たちがテクノロジーの世界的リーダーとなる未来の基礎を築く」とコメントした。

トランプ氏、異例の２度目の国賓訪問

トランプ大統領は１６日夜、ロンドン郊外の空港に到着した。１８日まで国賓として英国に滞在し、チャールズ英国王との面会やスターマー首相との首脳会談に臨む。トランプ氏は１期目の２０１９年にも国賓として訪英し、２度目の国賓訪問は極めて異例だ。

チャールズ国王は、トランプ氏とメラニア夫人をロンドン近郊のウィンザー城に招く。１８日にはチェッカーズ（首相別荘）で、スターマー氏との首脳会談が行われる。トランプ氏は１６日の出発前、ホワイトハウスで記者団に対し、「英国との関係は非常に良好であり、チャールズ国王は私の友人だ」と述べた。