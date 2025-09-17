

チョコレートプラネットの松尾駿（右）の発言はたしかに軽率だったが…（写真：UPI／アフロ）

チョコレートプラネットの松尾駿の発言が大きな波紋を呼んでいる。発端となったのは、コンビのYouTubeチャンネルで公開された動画だ。

そこで彼らがアインシュタインの稲田直樹がSNSの乗っ取りに遭った件について語る中で、松尾は稲田への誹謗中傷に怒りを示し、こう発言した。

「誹謗中傷に関してだけど、芸能人とかアスリートとか、そういう人以外、SNSをやるなって。素人が何を発信してんだってずっと思ってる」

本来は誹謗中傷への怒りだったが…

松尾としては、理不尽な誹謗中傷をする人への怒りを込めた言葉だったのだが、「素人」という表現や「SNSをやるな」という強い物言いが反発を招いた。批判の声が高まった結果、その動画は削除された。現時点では彼らから公式のコメントは出ていない。

松尾の発言がなぜ大炎上を招いてしまったのか。最大の理由は「素人」という言葉にある。

芸人の間では一般人を指す言い回しとして使われることもあるが、外から見ると見下した響きがある。SNSは本来、誰でも使えるものであるはずなのに、そこに芸能人と一般人を線引きするような感覚を持ち込むことが差別的に受け取られてしまった。

プロの芸人が、芸人以外の一般人について「笑いのことがわかっていない人」というニュアンスを込めて「素人」という言葉を使うことは、一昔前には普通に行われていたが、最近ではほとんど見られなくなった。

「素人」という言葉は今の時代に合わない

その単語に含まれる差別的な意味合いが今の時代には合わなくなっているからだろう。松尾がよりによってこの単語を選んでしまったのは、仲間を守りたいという感情が先走って魔が差したとしか言いようがない。

「SNSをやるな」という強すぎる言葉も問題だった。今の社会では、権力者がメディアに圧力をかけて、国民の言論の自由を制限しようとするような動きも実際に存在している。松尾の「SNS禁止」という主張は、そのような規制を肯定するかのように響いてしまった。

また、普段のイメージとのギャップもある。チョコプラは若者や女性にも支持されるような明るくポップな笑いを売りにしてきた。彼らには流行りものを即座に取り入れてネタにするような時代感覚や柔軟さもある。

いわば、SNSでトレンドを追いかけるような客層にこそ刺さりやすい芸風だった。だからこそ、今回の発言は普段見せていたキャラクターとのギャップが大きすぎて、炎上を加速させてしまった。

ただ、松尾に同情すべき点もある。まず、切り抜き動画が本人たちの意図を超えたところで広まってしまったことだ。もともとは理不尽な誹謗中傷をする人に対する怒りの表明として口調が強くなったという事情があるわけだが、その文脈が多くの人には理解されていなかった。

SNSで広まっている短い切り抜き動画の中では「誹謗中傷に関してだけど」という前置きが削られて、松尾が一般人全体に向けてSNS禁止を訴えているように見える。拡散されているこの動画だけを見たら、彼に悪い印象を持つのは無理もない。これは切り取り被害の典型例である。

仲間を守りたいがゆえに語調が強くなった可能性

そもそも有名人はSNSを通じて日常的に過度な誹謗中傷にさらされている。心理的負荷を抱える中でストレスがたまっていて、仲間を守りたい一心でついつい言葉が強くなってしまったのは理解できる。

今回の件で松尾を叩いている人の中には、いま述べたような事情を理解していない人もいるはずだ。

たしかに、松尾の発言そのものには不適切な表現が含まれているし、それ自体が批判されるのは仕方がない。だが、本来はここまでの炎上を生むほどの事態ではない。

松尾自身も「一般人はSNSをやるな」と本気で思っているわけではないはずだ。ただ、SNSを通じていわれなき誹謗中傷を繰り返すような人に対して、そういうことはやめてほしいと訴えているだけだろう。

ただ、今回の件が本人の意図を超えたところで広まっているということ自体が、ネット社会の恐ろしさでもある。つまり、皮肉にも、「SNSで過度な誹謗中傷はするな」ということを言おうとしていた松尾が、今回の騒動では結果的にSNSで過度な誹謗中傷を受けてしまっているのである。

もちろん、発言内容を踏まえた冷静な批判は必要だが、行き過ぎた攻撃は避けるべきだ。

誠実に釈明すれば信頼は取り戻せる

動画をすぐに削除したことで「逃げた」という印象を持つ人もいるかもしれないが、危機管理としては妥当である。今後は本人の口から本来の意図を説明することが重要であり、それがあれば過剰に騒ぐ必要はない。

今回の問題は、「芸能人が一般人を見下す」「表現規制につながる」という着火剤になるような材料が揃っていたため、本人が意図しない形で大炎上を引き起こしてしまった。

しかし、実際に起こった出来事だけを冷静に観察するならば、芸人が仲間への誹謗中傷に憤るあまり口を滑らせたにすぎない。松尾は誠実に釈明を行い、今後の活動を通じて信頼を取り戻していくしかないだろう。

（ラリー遠田 ： 作家･ライター､お笑い評論家）