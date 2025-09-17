きょうも関東から九州は晴れて、東京と名古屋で35℃まで上がり、猛烈な暑さが続きそうです。ただ、もうすぐ秋の空気がやってきます。あすは北日本、あさっては関東や東海でも急に涼しくなりそうです。ようやく秋服の出番になるでしょう。

きょうは、秋の涼しい空気は北海道付近にあって、南下中です。あすには東北まで南下するので、東北で25℃を下回る所が多くなりそうです。あさってには、関東や東海にも秋の空気が流れ込んでくる見込みです。

東京の最高気温は、きょうとあすは35℃まであがって、猛暑日になりそうです。でも、あすの夕方以降、涼しい空気に入れ替わり、気温が急降下しそうです。あさっては26℃、20日（土）は23℃で、ようやくこの時期らしい気温になるでしょう。

空気が夏から秋に入れ替わるときは、風がぶつかるので、雷雲が発生しやすくなります。きょうは東北や北陸を中心に雷雨になるでしょう。あすは関東から九州でも雷を伴って非常に激しい雨の降る所がありそうです。この雨で季節が進み、秋の空気に入れ替わる所が多いでしょう。

きょうの各地の予想最高気温

札幌 ：25℃ 釧路：26℃

青森 ：28℃ 盛岡：28℃

仙台 ：32℃ 新潟：32℃

長野 ：34℃ 金沢：33℃

名古屋：35℃ 東京：35℃

大阪 ：34℃ 岡山：34℃

広島 ：34℃ 松江：34℃

高知 ：33℃ 福岡：33℃

鹿児島：32℃ 那覇：34℃

あすも東京は35℃まで上がりますが、今年最後の猛暑日になりそうです。あさっては涼しい空気に覆われ、北日本と東日本では、ようやく平年並みの陽気になり、秋の到来を感じられそうです。