timelesz猪俣周杜、ドラマデビュー作『パパと親父のウチご飯』撮影は挑戦の日々「楽しいけどめっちゃ難しい」

9月15日深夜放送の文化放送『レコメン！』内の『timeleszのQrzone』にて、timeleszの猪俣周杜が、自身初となるドラマ出演について語った。

白洲迅とtimelesz・松島聡がダブル主演を務める10月4日放送開始予定のオシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』（テレビ朝日系）への出演が決まっている猪俣。

今作がドラマデビュー作となる猪俣は、「演技ね、本当にもう生まれてからマジで初めてやるから」と切り出すと、「監督さんとかスタッフさんとか、もちろん聡くん含め出演者の方々とか本当にみんなあったかくて優しくてすごい楽しくできてます」と明かした。

また、このラジオの収録前にも稽古があったといい、「わざわざ俺のために監督さんとかが時間作ってくれて」「楽しいけどめっちゃ難しい」「まだマジでわからない。感覚も掴めてないから」とコメント。

その上で、「がむしゃらにやって」「聡くんが主演だから、聡くんに感謝しながらやってますよ」などと語っていた。