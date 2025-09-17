【30MM 1/144 eEXM-9dm バスキーロットカスタム(水中仕様)】 予約開始：9月17日12時 2026年1月 発送予定 価格：3,080円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MM 1/144 eEXM-9dm バスキーロットカスタム(水中仕様)」を2026年1月に発売する。9月17日12時より「プレミアムバンダイ」にて予約を開始する予定で、価格は3,080円。

本製品は、同社のロボットプラモデルシリーズ「30 MINUTES MISSIONS（30MM）」の「30 MINUTES MISSIONS ANOTHER EXAMACS PLAN」より、「eEXM-9dm バスキーロットカスタム(水中仕様)」をプラモデルで表現したもの。

デザイナーの海老川兼武氏監修の機体を立体化しており、強化された本機には頭部・胸部・腕部・足部、アーマー各種が新規で同梱。新規造形の腕部パーツはクロー部分が開閉するほか、軟質パーツのリンクベルトはバックパック、ライフルに接続することができる。

本機体の専用マーキングや、ライン等を収録した、新規デザインの水転写式デカールが付属。本体及びオプションパーツの成形色は、専用カラーリングを採用しており、特務仕様の特殊な機体色を表現。支援メカ「ロイロイ」が専用カラーリングで付属し、巡航形態に変形できるほか、ロイロイはバックパックに取り付けることもできる。

「30MM 1/144 eEXM-9dm バスキーロットカスタム(水中仕様)」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、PE

(C)BANDAI SPIRITS 2019

※写真の完成品は塗装してあります。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。