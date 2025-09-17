¡Ø¤é¤ó¤Þ1/2¡ÙÂè2´ü¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õÂè2ÃÆPV¡¡¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¤Ë¤è¤ëOP¶Ê¤¬½é¸ø³«
¡¡10·î4Æü¤è¤êÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤é¤ó¤Þ1/2¡ÙÂè2´ü¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÂè2ÃÆPV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§2025Ç¯½©¥¢¥Ë¥á¤Ï¹ë²ÚÂ³ÊÔ¥é¥Ã¥·¥å¡¡¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤Ê¤ÉÉ¬¸«¤Î5ºî¤òÁí¤Þ¤È¤á
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¹â¶¶Î±Èþ»Ò¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¸¶ºîÌ¡²è¤ò´°Á´¿·ºî¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿¤â¤Î¡£2024Ç¯¤ËÂè1´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç½¤¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¡¦Áá²µ½÷¸¼ÇÏ¤È¤½¤ÎÂ©»Ò¡¦ÍðÇÏ¤¬Å·Æ»²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏµðÂç¤Ê¥Ñ¥ó¥À¤È¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î»Ò¡£ÍðÇÏ¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤Î½¤¹Ô¤ÎËö¡¢¿å¤ò¤«¤Ö¤ë¤È½÷¤Ë¡¢¤ªÅò¤ò¤«¤Ö¤ë¤ÈÃË¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÍðÇÏ¤¿¤Á¤¬¼þ°Ï¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¿Í¡¹¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢µã¤¤¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ»þ¡¹Îø¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢¡ÈÅ·²¼ÌµÅ¨¤Î³ÊÆ®¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£ー¡É¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÉñÂæÉ÷¤ÎÇØ·Ê¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¡£Ãæ±û¤Ë¤Ï´é¤ò¶á¤Å¤±¤¿ÍðÇÏ¤È¤¢¤«¤Í¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡¢¤é¤ó¤Þ¡¢¥·¥ã¥ó¥×ー¡¢ÎÉ²ç¡¢¶åÇ½¡¢¸¼ÇÏ¡Ê¥Ñ¥ó¥À¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Âè2´ü¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¡¢¥àー¥¹¡¢±¦µþ¡¢È¬ÊõÀÆ¡¢¥³¥í¥ó¡¢¸ÞÀ£Å£¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Âè2´ü¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎQUO¥«ー¥É¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅ¡£¾ÜºÙ¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âè2ÃÆPV¤Ç¤Ï¡¢Âè2´ü¤ÇÍðÇÏ¤È¤¢¤«¤Í¤Î2¿Í¤Îµ÷Î¥¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡È¥É¥¿¥Ð¥¿³ÊÆ®¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£ー¡É¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥·ー¥ó¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¤Ë¤è¤ëÂè2´ü¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡Ö¥¦¥©ー¥¢¥¤¥Ëー¡×¤Î²»¸»¤¬ËÜ±ÇÁüÆâ¤Ç½é¸ø³«¡£ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¾®³Ø´Û¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢¥×¥ê¡õWeb¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¡Ö¥µ¥ó¥Çー¤¦¤§¤Ö¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤ÎÈÏ°Ï¤Î¸¶ºîÌ¡²è¤ò°ìµóÌµÎÁ³«Êü¡£9·î17Æü¤«¤é10·î5Æü¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡12·î24Æü¤Ë¤ÏËÜºî¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£¿ô¡¹¤Î¥¢¥Ë¥á²»³Ú¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÏÂÅÄ·°¤¬ºîÊÔ¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤¿¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤òºÌ¤ëBGM¤òÁ´44¶Ê¼ýÏ¿¡£Âè1´ü¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Îano¡Öµöº§¤Ã¤¤å¤ó¡×¤È¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Î¤ê¤ê¤¢¡£¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡×¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥µ¥¤¥º¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤é¤ó¤Þ1/2¡ÙÂè1´üBlu-ray¡¦DVD¤ÎÄÉ²Ã¾ðÊó¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£»Ñ¸«¤äÅ¹ÊÞ¶¦ÄÌÆÃÅµ¾ðÊó¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥êー»îÄ°Æ°²è¾ðÊó¡¢¥ê¥êー¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë±§ÅÄ¹ÝÇ·²ð´ÆÆÄ¤¬ÄÉ²Ã½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë