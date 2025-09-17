北斗晶、急激に成長する孫の姿に驚き「勝手に心が大忙しです」

タレントの北斗晶が16日に自身のアメブロを更新。孫・寿々ちゃんの成長に驚いたことを明かした。

この日、北斗は「今日はすーちゃんのパパはお仕事。ママは、用事があってお出かけ！！なので、朝からじーちゃんばーちゃんとお留守番」と寿々ちゃんを預かった経緯を説明。「パスポートがもう直ぐ切れてしまうので…」「ばーちゃんの付き合いで市役所」へ行ったことを明かした。

続けて「ばーちゃんが申請待ちしてる間は、じーちゃんと遊べるスペースで」「ノリノリで踊ってました」と市役所での様子を報告。寿々ちゃんについて「近頃は、たくさんご飯もオヤツも食べるようになって急激に言葉の数も増えてその成長に驚くばかりです」とつづった。

また「そんなすーちゃんを見ながらあっという間に大きくなって、遠くにお嫁さんに行っちゃうのかもね〜と話してたら急に寂しくなったり」と心境を吐露。「じーちゃんばーちゃんは、勝手に心が大忙しです」と夫でタレントの佐々木健介と寿々ちゃんの2ショットとともにつづった。

さらに、帰宅後には愛犬と庭で水遊びをしたそうで「1番大喜びなのはすーちゃんでした ビッチャビチャ」とコメント。その後「生放送に行かなきゃいけないので大急ぎでお風呂に入れてやり…すーちゃんに気が付かれない内に仕事に出発」と明かし「それでは皆様、もし生放送の5時に夢中が見られるようでしたらよろしくお願い致します」と呼び掛け、ブログを締めくくった。