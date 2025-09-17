東MAX、伊藤淳史＆Hey！ Say！ JUMP高木雄也との食事会を報告「変な3人よね」

タレントの東MAXこと東貴博が16日に自身のアメブロを更新。俳優の伊藤淳史とアイドルグループ『Hey! Say! JUMP』の高木雄也との食事会を報告した。

この日、東は「楽しい楽しいご飯会！伊藤淳史くんとHey！Say！JUMP高木くん 変な3人よね」と3ショットを公開。「2人はドラマで一緒 私と高木くんは所さんの番組で一緒 伊藤くんと私は昨年の24時間テレビのドラマで一緒になってなんやかんやで3人での食事会」と集まった経緯を説明した。

続けて「世代が違う3人 1軒目はイタリアン 2軒目はどこ連れてっていいか悩んだ挙句行きつけのカラオケスナックへ」と訪れた場所を報告。「ここでも世代間の違いトークが超おもしろい」と述べ「30代40代50代見てきたものも違えば役者、アイドル、芸人と通ってきた道が違う」とつづった。

一方で「でも不思議と世代間ギャップは感じない ずっとおしゃべりが止まらないのよ」と告白。最後に「歌わないで何時間喋ったろ 結局最後に2、3曲歌ったのかな」と振り返り「次はゴルフ行こ〜っと」とつづり、ブログを締めくくった。

※「高」は正式には「はしごだか」