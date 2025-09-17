タレントの中川翔子さんは9月17日、自身のInstagramを更新。父親の命日を迎えたことを報告し、ファンからさまざまな声が寄せられています。（サムネイル画像出典：中川翔子さん公式Instagramより）

タレントの中川翔子さんは9月17日、自身のInstagramを更新。父親・中川勝彦さんの命日を報告しました。

【写真】イケメン父の顔出しショット

「しょこたん、お父様にそっくりで」

「9/17　今日は父　中川勝彦の31回目の命日」と書き出した翔子さん。「あの日夕方５時ごろ父は旅立ちましたが大きな虹が出ていました　あの頃まだわたしは幼かったけど時を重ね　父が一番話したい人になりました」と、自身の思いを赤裸々に明かしています。また翔子さんは出産を控えていることから、「もうすぐ同じ9月にあなたの血が生きた証が新しい命に繋がるよ　なんて言うか話してみたかったよ」ともつづりました。

さらに投稿にはスライドショー形式の動画を1本載せています。家族の思い出写真が次から次へと流れてきます。愛にあふれた家族であったことが伝わってくるようです。

コメントでは、「めっちゃパパ譲りの美」「しょこたんパパに似てる」「偶然ではなく必然ですね」「しょこたん、お父様にそっくりで」「もうすぐですね」「美しいパパ」「パパかっこいいです」「お身体充分に気を付けて乗り切ってください」「イケメンさん」「かっちゃんのDNAを持つ男の子が２人も誕生するなんて素敵すぎる！」など、さまざまな声が上がりました。

「いましか撮れない双子お腹！」

双子を妊娠中の翔子さん。最近の投稿では妊娠中の様子をたびたび披露しています。16日には「いましか撮れない双子お腹！」をリール動画で公開しました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)