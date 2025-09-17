「めっちゃパパ譲りの美」中川翔子、イケメン父の命日を報告「あなたの血が生きた証が新しい命に繋がるよ」
タレントの中川翔子さんは9月17日、自身のInstagramを更新。父親・中川勝彦さんの命日を報告しました。
【写真】イケメン父の顔出しショット
さらに投稿にはスライドショー形式の動画を1本載せています。家族の思い出写真が次から次へと流れてきます。愛にあふれた家族であったことが伝わってくるようです。
コメントでは、「めっちゃパパ譲りの美」「しょこたんパパに似てる」「偶然ではなく必然ですね」「しょこたん、お父様にそっくりで」「もうすぐですね」「美しいパパ」「パパかっこいいです」「お身体充分に気を付けて乗り切ってください」「イケメンさん」「かっちゃんのDNAを持つ男の子が２人も誕生するなんて素敵すぎる！」など、さまざまな声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】イケメン父の顔出しショット
「しょこたん、お父様にそっくりで」「9/17 今日は父 中川勝彦の31回目の命日」と書き出した翔子さん。「あの日夕方５時ごろ父は旅立ちましたが大きな虹が出ていました あの頃まだわたしは幼かったけど時を重ね 父が一番話したい人になりました」と、自身の思いを赤裸々に明かしています。また翔子さんは出産を控えていることから、「もうすぐ同じ9月にあなたの血が生きた証が新しい命に繋がるよ なんて言うか話してみたかったよ」ともつづりました。
コメントでは、「めっちゃパパ譲りの美」「しょこたんパパに似てる」「偶然ではなく必然ですね」「しょこたん、お父様にそっくりで」「もうすぐですね」「美しいパパ」「パパかっこいいです」「お身体充分に気を付けて乗り切ってください」「イケメンさん」「かっちゃんのDNAを持つ男の子が２人も誕生するなんて素敵すぎる！」など、さまざまな声が上がりました。
「いましか撮れない双子お腹！」双子を妊娠中の翔子さん。最近の投稿では妊娠中の様子をたびたび披露しています。16日には「いましか撮れない双子お腹！」をリール動画で公開しました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)