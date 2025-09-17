「タケは不機嫌そうだった」久保建英のマドリー戦スタメン落ちの舞台裏。敵DFのタックルにソシエダ番記者は怒り「負傷している足首を削ってきた」【現地発】
最初から何かがおかしいと感じていた。“FIFAウイルス”というロシアンルーレットは、代表に送り込む選手の数が増えるほど、弾丸が出る確率が高くなる。そして、その通りになった。
この２週間、当然ながらドノスティア（サン・セバスティアン）では、北中米ワールドカップ出場を決めた日本が２つの親善試合に臨み、土曜日にレアル・マドリーがアノエタを訪れるという展開を注視していた。
メキシコとの最初の試合で、タケは69分間プレー。当初は何も変わったことはなく、私たちは遠くから２試合目のアメリカ戦で温存されるのではないかと推測していた。そしてその通り１分もプレーしなかったため、マドリー戦でスタメン出場する期待が高まった。
しかし、試合先日の記者会見で、レアル・ソシエダのセルヒオ・フランシスコ監督が「タケは足首をひねり、代表監督と話して、２試合目には出場しなかった。しかし明日の試合では起用可能だ。彼と話をしたが、大丈夫とのことだった。招集メンバーに問題なく入るだろう」と衝撃的な発表を行った。
ファンは心配の声を寄せ、しかも試合当日、状態はあまり良くなさそうだった。スタメンを外れることが明らかになった後、スパイクを履いてピッチに姿を現し感触を試していたが、あまり快適ではない様子で、不機嫌そうな顔をしてロッカールームに戻った。
タケの足首がひどく傷んでいることが明らかになるには、しばらく時間が必要だった。前半、ソシエダは大量失点を喫しても不思議ではないほど圧倒されたが、幸いにして一つのプレーが流れを変えた。ディーン・ハイセンの一発退場だ。しかしそれも気休めにしかならなかった。
12分にキリアン・エムバペに先制ゴールを許していたソシエダは、１人多い状態でプレーしていたにもかかわらず、世界最高の選手のもう１つの天才的なプレーが起点となって、アルダ・ギュレルに２点目を叩き込まれた。
前半を終えて２点を追う展開で、観客は交代選手を投入することを期待した。しかしセルヒオ・フランシスコ監督は動かなかった。タケのコンディションに原因があるのはもう明らかだった。
66分についにゴンサロ・ゲデスの代わりにピッチに送り込まれたが、対峙するアルバロ・カレーラスはまるで手ぐすねを引いて待っていたかのように、あからさまに負傷している足首を削ってきた。
後方からのタックルに怒りを爆発させ、その後やり返して不当にイエローカードをもらいそうな場面もあった。審判が日本人選手を追い詰めることを許しているこの状況にはもううんざりだ
それでもタケは何とか活路を見出そうとした。74分、カルロス・ソレールとのワンツーからゴールに迫ったが、エデル・ミリトンに阻まれた。その直後のプレーでは、ショートコーナーから攻め急いで右足でクロスを上げ、ティボ・クルトワに難なくキャッチされた。
敵将のシャビ・アロンソもしっかり対策してきた。フラン・ガルシアを左サイドハーフで投入。カレーラスとともに縦並びに配置することで左サイドの守備を固め、さらに周りのMFとCBにもカバーリングに入らせる念の入れようだった。
83分、ホン・カリカブルに送ったクロスをミリトンに阻まれ、89分、再びソレールとのワンツーで裏に抜け出て、ゴールに近い位置からシュートを放ったが、枠をとらえることができなかった。
残念ながら、タケは万全の状態ではなかった。最も個で違いを生み出せる選手をろくに起用できなかったソシエダは、より予測可能で、単調で、リズムに乏しく、さらには退屈なチームへと成り下がった。それがこの試合の敗因である。
取材・文●ミケル・レカルデ（ノティシアス・デ・ギプスコア）
翻訳●下村正幸
【画像】久保建英がタックルを受けた直後にマドリーDFにファウル
この２週間、当然ながらドノスティア（サン・セバスティアン）では、北中米ワールドカップ出場を決めた日本が２つの親善試合に臨み、土曜日にレアル・マドリーがアノエタを訪れるという展開を注視していた。
しかし、試合先日の記者会見で、レアル・ソシエダのセルヒオ・フランシスコ監督が「タケは足首をひねり、代表監督と話して、２試合目には出場しなかった。しかし明日の試合では起用可能だ。彼と話をしたが、大丈夫とのことだった。招集メンバーに問題なく入るだろう」と衝撃的な発表を行った。
ファンは心配の声を寄せ、しかも試合当日、状態はあまり良くなさそうだった。スタメンを外れることが明らかになった後、スパイクを履いてピッチに姿を現し感触を試していたが、あまり快適ではない様子で、不機嫌そうな顔をしてロッカールームに戻った。
タケの足首がひどく傷んでいることが明らかになるには、しばらく時間が必要だった。前半、ソシエダは大量失点を喫しても不思議ではないほど圧倒されたが、幸いにして一つのプレーが流れを変えた。ディーン・ハイセンの一発退場だ。しかしそれも気休めにしかならなかった。
12分にキリアン・エムバペに先制ゴールを許していたソシエダは、１人多い状態でプレーしていたにもかかわらず、世界最高の選手のもう１つの天才的なプレーが起点となって、アルダ・ギュレルに２点目を叩き込まれた。
前半を終えて２点を追う展開で、観客は交代選手を投入することを期待した。しかしセルヒオ・フランシスコ監督は動かなかった。タケのコンディションに原因があるのはもう明らかだった。
66分についにゴンサロ・ゲデスの代わりにピッチに送り込まれたが、対峙するアルバロ・カレーラスはまるで手ぐすねを引いて待っていたかのように、あからさまに負傷している足首を削ってきた。
後方からのタックルに怒りを爆発させ、その後やり返して不当にイエローカードをもらいそうな場面もあった。審判が日本人選手を追い詰めることを許しているこの状況にはもううんざりだ
それでもタケは何とか活路を見出そうとした。74分、カルロス・ソレールとのワンツーからゴールに迫ったが、エデル・ミリトンに阻まれた。その直後のプレーでは、ショートコーナーから攻め急いで右足でクロスを上げ、ティボ・クルトワに難なくキャッチされた。
敵将のシャビ・アロンソもしっかり対策してきた。フラン・ガルシアを左サイドハーフで投入。カレーラスとともに縦並びに配置することで左サイドの守備を固め、さらに周りのMFとCBにもカバーリングに入らせる念の入れようだった。
83分、ホン・カリカブルに送ったクロスをミリトンに阻まれ、89分、再びソレールとのワンツーで裏に抜け出て、ゴールに近い位置からシュートを放ったが、枠をとらえることができなかった。
残念ながら、タケは万全の状態ではなかった。最も個で違いを生み出せる選手をろくに起用できなかったソシエダは、より予測可能で、単調で、リズムに乏しく、さらには退屈なチームへと成り下がった。それがこの試合の敗因である。
取材・文●ミケル・レカルデ（ノティシアス・デ・ギプスコア）
翻訳●下村正幸
【画像】久保建英がタックルを受けた直後にマドリーDFにファウル