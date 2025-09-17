「うお座」さんの幸運をつかむ“軌道修正”の方法！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「軌道修正」について解説します。
誰かに言われて、「やっぱり、そうだよね」と変える決心をするのが、基本パターンでしょう。
前々から変えたほうがいいことは気付いていたのですが、具体的にどうすればいいのか分からないことを教えてもらうイメージです。
【よくある症状】
強めに叱られる、「仕方がないな」と付き添ってもらうなど、他者の介入によって、あなたの意識が変わります。
やるしかないと感じて、指示に従って動くことに。途中、なぜ軌道修正をしているのか分からなくなることも。
【うお座さんの軌道修正キーワード】
1：咀嚼
2：検討
3：オリジナルスタイル
根が素直なのです。
だから、誰かに強く言われると、すぐその気になってしまいます。でも、もしかしたら、相手の思い込みを押し付けられている可能性もあるのです。なんのために軌道修正をするのか、よく考える必要が。
【処方箋】
・主導権、決定権を持つ
あなたにとって軌道修正とは、別の自分になることでしょう。
例えば、ダメンズと分かっているけれど、好きで仕方がない交際相手がいて、親友から「別れなさい」と言われたとします。
でも、別れたほうがいいと頭では分かっているけれど、心は納得していないとしたら、どうなるでしょう？ 親友の言葉に従って別れた後で、「あなたのせいで、別れた」と逆恨みする可能性はゼロではないでしょう。忠告は忠告、決めるのはあなた自身です。
・やり方、ペースは自分で決める
うお座さんは、メンターに恵まれています。
引き寄せパワーがあるため、必要な時に必要な知識や技量を持った人材が身近に現われるのです。彼らはとても親切で、面倒見がいいでしょう。さまざまなノウハウ、ワザをあなたに教えてくれます。
最良のやり方は、言われた通りにやること。でも、それがあなたにとってベストかどうかは分からないのです。教えをベースにアレンジしていきましょう。「こうやってみるね」と報告するとよりよい結果に。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
