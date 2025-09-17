「みずがめ座」さんの幸運をつかむ“軌道修正”の方法！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「軌道修正」について解説します。
うまくいく確信がない限り、あなたは冒険をしないでしょう。
状況を分析し、人の動きをよく見ながら、ゴーサインを出します。人生に軌道修正をかけようと考える段階で、ほぼ成功の図式は見えているのでは？
【よくある症状】
基本的に、“見る目”があるのです。
だから、与えられた条件の中で、もっともよいものを選び取ることができるはず。でも、最後の二択で迷うことも多そう。AとB、どちらも捨てがたい時、決断後に後悔することも。
【みずがめ座さんの軌道修正キーワード】
1：確信
2：ご縁
3：伸びしろ
選択後も、選ばなかった道が気になるのは、自分の決断の正しさを証明したい心理の表れです。
でも、未練がましくチェックすること自体、みずがめ座さんとしては異例のこと。確信が持てるまで、答えを出してはいけません。
【処方箋】
・よくよく考える
軌道修正の最終候補に残るのですから、いずれも条件は悪くはないのです。
ただ、決め手に欠けるから、選んだ後も、「もし、あっちにしていたら」と思ってしまうのでしょう。自分が選ばなかった道を進んだ友人の動向が気になる、うわさを聞くと一喜一憂するのは、心が決まらないまま、進んでしまったせい。
「こっちにする」と決めた以上、選ばなかったルートは気にならなくなるのが、正解。とことん突き詰めて、ハラを括る必要があります。
・未完成を楽しむ
もう1つ、みずがめ座さんだけが使える開運法として、「これからの可能性に賭ける」やり方があります。
未知数、まだ何も決まっていない、ヘタしたら数カ月でダメになるかもしれない。そんな発展途上の集まり、ビジネスでこそ、力を発揮できるのです。老舗よりもベンチャー、年長者よりも年下と組みましょう。自由度の高さ、失うものが何もない強さが、大きなバネになって飛躍的な成長につながることに。夢に賭けてみて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
