「西島秀俊さんかと」藤本美貴、夫・庄司智春＆娘のラブラブショット公開「めちゃカッコ良き」「横顔がミキティ」
タレントの藤本美貴さんは9月17日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんと娘のプライベートショットを披露しました。
【写真】親子仲良しな様子
コメントでは、「ジェントルメ〜ンなプ〜リ〜ンス！」「庄司王子」「とーたんにしかできないことがありますよね」「写真だけ見たら西島秀俊さんかと思いました」「庄司さんめちゃカッコ良きです」「お父様は頼もしい」「あら！おまめちゃん後ろ姿がミキティだ」「とうたんやさしい」「娘ちゃんの横顔がミキティですね」「娘さん、後ろ姿の感じがママとそっくり！」と、称賛の声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「庄司さんめちゃカッコ良きです」「とーたんは いつもプリンセス扱いしてくれます」とつづり、写真を2枚載せている藤本さん。庄司さんと娘のツーショットで、2人とも仲良く手をつないでいます。1枚目は正面から、2枚目は後ろ姿を捉えた写真です。仲むつまじい様子が伝わってきます。
「最近嬉しかった事がありました」自身のInstagramで家族ショットをたびたび公開している藤本さん。4日には「最近嬉しかった事がありました」と切り出し、「旦那さんと街ブラ中にアイス最中のお許しが出ました笑 しかも1人一個 笑！！！！ 嬉しかったなぁー」と、庄司さんとのデートの思い出を披露していました。夫婦ショットも公開しているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
