朝ドラ『あんぱん』で「演技がうまいと思う女性俳優」ランキング！ 「河合優実」を僅差で抑えた1位は？
今田美桜さんがヒロインを務めるNHK連続テレビ小説『あんぱん』が、終盤に差し掛かり盛り上がりを見せています。
All About ニュース編集部は8月26〜29日、全国の10〜60代の男女300人を対象に、『あんぱん』（NHK総合）に関するアンケート調査を実施しました。その中から今回は、「演技がうまいと思う女性俳優」ランキングの結果を紹介します。
2位には河合優実さんがランクイン。河合さんは、主人公のぶ（今田美桜）の妹・朝田蘭子を担当しています。朝田家の次女・蘭子は、真面目でしっかり者。ずっと思いを寄せていた豪（細田佳央太）と婚約するものの戦争により悲しい別れを経験する、悲劇のヒロインとして描かれました。
豪の戦死を知らされた場面では、視聴者の涙を誘う名演技を披露。その後も、前を向いて生きようとする強い女性を演じ続け、高評価を得ています。
回答者からは、「個性的だし河合優実ちゃんはかわいいのに演技がうまい」（60代女性／愛知県）、「貫禄すら感じる。幸薄いのが似合う」（40代女性／秋田県）、「びっくりするくらいあの目線、無言であっても伝わってくる。特に豪ちゃんのシーンはやばかった」（20代女性／和歌山県）などの意見が寄せられました。
1位にランクインしたのは、のぶの母親・朝田羽多子を演じる江口のりこさんです。
やさしくもたくましい羽多子は、常に子どもたちの味方。夫・結太郎（加瀬亮）が亡くなった後は、屋村草吉（阿部サダヲ）のサポートを受けてパン屋を始めるなど、行動力ある働き者の女性として描かれています。後に、結婚したのぶと嵩（北村匠海）とともに東京で同居生活を開始。魅力的な母親の姿を自然な演技で江口さんが表現しています。
回答者からは、「とぼけた表情が絶妙にうまい俳優さんだと思います」（50代女性／長崎県）、「年齢に合わせた姿勢や動作をうまく表現しています。脇役でも光る存在です」（50代女性／広島県）、「どのドラマを見ても溶け込んでいるが、江口のりこさんにしかできない役だと思うことが多い」（30代女性／東京都）などの意見が寄せられました。※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
