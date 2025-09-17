「やぎ座」さんの幸運をつかむ“軌道修正”の方法！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「軌道修正」について解説します。
人生を変えたい気持ちは、誰よりも強いあなた。
自分ではない自分、ここではないどこか、今ではないいつかに惹かれています。このため、軌道修正はしたいのです。けれど、何をどう変えればいいのか、分からないはず。
【よくある症状】
優柔不断になりやすいでしょう。
インターネットやテレビ、雑誌などから、いろいろなライフスタイル、働き方が提案されるたびに、「それもいいねえ」と感じるはず。でも、「よし、変えよう」にはなりにくいのです。
【やぎ座さんの軌道修正キーワード】
1：引き算
2：ミニマル
3：節約
何かを始めたり、買ってみたりしても、なんとなく日常に飲み込まれてしまうでしょう。
むしろ、なくす方向に振っていくとよさそう。「今はいいかな？」をどんどん手放して、身軽になっていくと、軌道修正に成功します。
【処方箋】
・時間のゆとりと余裕
軌道修正の前に、少し休みましょう。
あなたは、頑張り過ぎなのです。何もしないで過ごすと強烈な自己嫌悪に駆られるでしょう。でも、何もしたくない、起きられないというのは、体からのサイン。それだけ、疲れていて、もう動けないだけ。風邪などの体調不良も、自分を責めないで。前借りした体力を返済しているだけの話です。
休憩や休日を増やして、一息ついて。実は、それがもう、正しく進むためのプロセスになっているのです。
・自分ファースト＆レベルダウン
「いつかやりたい」が何年も塩漬けになっていませんか？
惹かれている気持ちは確かにあるけれど、優先順位を考えると、どんどん後回しになっていくのです。仕事が忙しい、抜けにくい、お金がないなど、できない理由が浮かぶはず。
でも、そういうのを全部外して、とりあえず、やってみると、あなたを取り巻く世界が変わるでしょう。次の選択肢が見えてくるのです。無意識の見栄やこだわりを捨てて、安上がりに済ますのもポイントに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
