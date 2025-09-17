「いて座」さんの幸運をつかむ“軌道修正”の方法！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「軌道修正」について解説します。
常に最善、最短のルートを探しているあなた。
このため、自然に軌道は修正しているはず。「山に登るつもりだったけれど、気が変わって海に行く」的な脈略のない変更をかけるでしょう。それが、ベストと感じるせい。
【よくある症状】
計画はあってないようなもの。その時々のニーズと気分で、未来がガラリと変わっていくのです。もしかしたら、予定通りにやったほうがよかったかもしれないけれど、「ま、いっか」で済ませてしまうのがいて座さんです。
【いて座さんの軌道修正キーワード】
1：カン
2：なりゆき
3：気まぐれ
一言でいえば、「面白そうだから」に尽きるでしょう。
同じことを繰り返すよりも、まったく違うことを始めるほうが刺激的で、自分に合っている気がするのです。イージーゴーイングで、強運を引き当てるのはさすがです。
【処方箋】
・脱線、離脱は最小限で
わりと気軽に正規ルートから外れてしまうあなた。
常に「今」に生きているため、現在地にたどり着くまでに支払った犠牲、受験戦争や入社時の苦労などはきれいさっぱり忘れてしまうのです。でも、リンクを張らずに次へ進んでしまうと、ゼロスタートで、過去の経験が無になってしまう恐れも。
できるだけ、ステップアップを心掛けていきましょう。人脈を生かす、知識や技術を活用するなど、あなたらしい流れを考えた軌道を描いて。
・期間限定スタイル
自由気まま、出たとこ勝負のあなたですが、心の奥底には、「ちゃんとしなきゃ」というプレッシャーが常にあるでしょう。
実際、真面目に頑張った時のいて座さんは無敵モードに。地頭、度胸、愛嬌（あいきょう）と持ち前のパワーで、不可能を可能にするのです。それが分かっているからこそ、ちゃらちゃらしている自分が好きなのに焦るのです。目標が見つかったら、期間限定で本気を出していきましょう。やるときはやる、華麗なる軌道修正に成功するはず。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
