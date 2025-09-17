◇欧州CL1次リーグ開幕節 カラバフ 3―2 ベンフィカ（2025年9月16日 ポルトガル・リスボン）

カラバフがベンフィカ（ポルトガル）に3―2で逆転勝ちし、アゼルバイジャン勢として欧州チャンピオンズリーグ（CL）初勝利を挙げた。敵地で開始16分までに2点を先行される苦しい展開となったが、前半30分にFWアンドラーデが反撃の口火を切るゴールを決めた。後半3分にはFWデュランが同点弾。後半41分に途中出場のFWカシュチュクが勝ち越し点を挙げ、そのまま3―2で逃げ切った。

8季ぶり2度目の本大会出場となったカラバフは開幕戦で先発11人のうちアゼルバイジャン人は2人にとどまったが、外国人選手が奮闘。チームの1点目を決めたアンドラーデは両親の母国カボベルデ代表としてプレーするものの、出身はポルトガルで「子供のころに何度も試合を観戦したスタジアムでゴールを決めることを毎日考えていた。難しそうに見えても物事は可能だと信じなければならない」と感慨に浸った。

コロンビア出身のデュランは同点弾で逆転勝利に貢献し「簡単な試合ではないことは分かっていたが、ハードワークで勝ち点3を獲得できた。試合の入りで少し集中力を欠いて2点をリードされましたが、諦めなかった。常に前に出てプレーしようと試み、望んでいた勝利を得られた」と振り返った。

カラバフはウィリアムヒル社の優勝オッズで32番人気に並ぶ501倍。1961年、62年に前身の欧州チャンピオンズ杯を連覇したベンフィカは19番人気に並ぶ101倍だった。