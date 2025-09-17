¹Ö±éÃæ¤Ë¼Í»¦¤µ¤ì¤¿¥«¡¼¥¯»á¤òÄÉÅé¤·¤¿¤¬¡Ä¸µK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤¹¤°¤ËÅê¹Æ¤òºï½ü
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Wonder Girls½Ð¿È¤Î¥½¥Í¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊÝ¼é³èÆ°²È¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤òÄÉÅé¤¹¤ëÊ¸¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÍÁ³ºï½ü¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛWonder Girls½Ð¿È¥½¥Í¡¢»¨»ï¤ÇÈþËÆ
¥½¥Í¤Ï9·î16Æü¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤òÄÉÅé¤¹¤ëÅê¹Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥è¥Ï¥Í¤ÎÂè°ì¤Î¼ê»æÂè4¾Ï9Àá¤È10Àá¤òÅº¤¨¤Æ°¥Åé¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¹¤°¤ËÅê¹Æ¤òºï½ü¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤Ï9·î10Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥æ¥¿¥Ð¥ì¡¼Âç³Ø¤Ç¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Ä¥¢¡¼¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¹Ö±éÃæ¤Ë½Æ·â¤ò¼õ¤±»àË´¤·¤¿¡£Ä°½°¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¹Ö±éÃæ¡¢ÈÈ¿Í¤Î½Æ·â¤ò¼õ¤±¡¢¼ó¤ò·â¤¿¤ì»àË´¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤Ï¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎºÇÂ¦¶á¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Åµ·¿Åª¤Ê¶Ë±¦À¸þ¤ÎÀ¯¼£É¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£
ÆÃ¤Ë½ÆÍð¼Í»ö·ï¤Çºá¤Î¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ë»öÎã¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡Ö¹ç½°¹ñ·ûË¡½¤ÀµÂè2¾ò¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë°ìÉô¤Îµ¾À·¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÈóÆñ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶µ²ñ¤¬¶ËÃ¼¤ÊÊÝ¼éÀ¸þ¤Ç¤¢¤ë»ö¼Â¤¬ÃÎ¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÀÅª¾¯¿ô¼Ô¤Ø¤Î·ù°¤ä¿Í¼ïº¹ÊÌÅªÈ¯¸À¡¢2020Ç¯ÂçÅýÎÎÁªµóÅö»þ¤Ë¥Ð¥¤¥Ç¥ó¸õÊä¤Î»Ù»ý½¸²ñ¤ò·çÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÀÁè¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¡¢´Ú¹ñÆâ¤Ç¤âÈà¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½À¤ÏÀ¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÏÀÁè¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤«¡¢¥½¥Í¤ÏÄÉÅé¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¹¤°¤Ëºï½ü¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Æ±¤¸¤¯¡¢SUPER JUNIOR¤Î¥Á¥§¡¦¥·¥¦¥©¥ó¤âÄÉÅéÅê¹Æ¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
