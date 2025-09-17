活動休止中のNewJeans、デビュー曲『Attention』がSpotify再生回数5億回突破！グループ通算5曲目

ガールズグループNewJeansのデビュー曲『Attention』が、世界最大の音源ストリーミングプラットフォームSpotifyで再生回数5億回を突破した。

9月17日、Spotifyによると、NewJeansの1stミニアルバム『New Jeans』のトリプルタイトル曲の1つである『Attention』が15日基準で5億7万6255回再生された。NewJeansの通算5番目の再生回数5億回を突破した楽曲だ。

（写真＝ADOR）NewJeans

2022年8月にリリースされた『Attention』は、リズミカルなイントロ、洗練されたビートとメンバーの爽やかな歌声が印象的な楽曲だ。同曲はリリースと同時に世界各国のチャートで旋風を巻き起こし、シンドローム級の人気を集めた。エネルギッシュでありながらもクールなパフォーマンスも、世界中のファンから大きく愛された。

なお、NewJeansは、これまで計15個のSpotify再生回数“億台”の楽曲を輩出した。NewJeansがこれまでリリースしたすべての楽曲のSpotify合算累積再生回数は67億回を超える。

（記事提供＝OSEN）

◇NewJeans プロフィール

2022年7月22日にミュージックビデオを公開し、電撃デビューした5人組ガールズグループ。2004年生まれのミンジとハニ、2005年生まれのダニエル、2006年生まれのヘリン、2008年生まれのヘインで構成された。デビューアルバム『New Jeans』の発売と同時にライジングアーティストとして急浮上。デビュー曲『Attention』と『Hype Boy』が韓国Melonの「TOP 100」チャートで1、2位を記録した初のガールズグループとなった。またK-POPグループで初めてデビュー曲（『Attention』）がSpotifyの「ウィークリートップソング・アメリカ」にチャートインした。