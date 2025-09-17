夫の不倫相手は“インフルエンサー”職場にバラしてもノーダメージの図太さ｜どん底サレ妻は幸せになる【ママリ】

ある日、夫の不倫に絶望する専業主婦のゆうか。相手の女は高額な慰謝料を提示し、まるで何も傷つかないかのように振る舞います。女はまさかのインフルエンサーで、会社を辞めても生きていける状況。社会的制裁も叶わない状況に、ゆうかはショックを隠せません。『どん底サレ妻は幸せになる』第2話をごらんください。

不倫相手と話し合った後も怒りが収まらず、なんとかして制裁したいと考えるゆうか。しかし、相手の親は既に他界していたことが判明。さらに、不倫相手が不労所得で稼いでいるため職場への制裁もできず、ゆうかの怒りと無力感は頂点に達します…。

双方の親による話し合い

舞子との話し合いの後も、私の心は少しも晴れることはなかった。むしろ、さらに深く沈んでいくばかり。このままではおかしくなりそうだと、私は双方の親を交えてもう一度話し合いの場を設けた。でも、基樹は当日その場に姿を見せなかった。私の親はあまりのことに怒りを通り越して放心状態。なんて無責任なんだろう。



基樹の親は、とにかく平謝りだった。



「ゆうかちゃん、本当に申し訳ない。こんなバカな息子はもう見限ってください。離婚して見捨てるなり、ゆうかちゃんのしたいようにしてくれ。そのためにかかるお金は、私たちも相応に払わせてもらいます」



私を本当の娘のようにかわいがってくれた義父と義母も、心からそう言ってくれた。その言葉は、私の心に僅かな光を灯すようだった。義両親が私の味方をしてくれたことは唯一の救いだ。

社会的抹殺すら敵わない

基樹の親が怒る様子を見て私は「舞子の親にバラしてやりたい」と考えるようになった。



しかし、舞子の親を交えた制裁はかなわなかった。基樹の会社にいる知り合いに調べてもらったところ、彼女の親は既に他界しているという。その事実を知った時、私の心はまたしても深い絶望に突き落とされた。なぜ、こんなにも彼女に嫌な思いをさせることができないんだろう。私が、あの女を正当に裁く術はないのだろうか。



「職場にバラしてやればいいのでは」



一時はそうも思った。しかし、その計画も脆くも崩れ去った。舞子は夫と同僚だったころから始めたSNSでインフルエンサーとして成功し、今はそのお金で投資をし、不労所得でお金を稼いでいるらしい。つまり、職場にバラされたからといってダメージを負うことがなさそうなのだ。



私は何もかも失ったのに、あの女は何もかも持っている。こんな理不尽があるだろうか。

強くなりたいのに…

今、サレ妻である私が唯一、舞子に加えることができる制裁は慰謝料。でも、それを彼女は、易々と、そして嘲笑うかのように払う。そして、自分は傷を負うことなく、これまでと同じように優雅に生きるのだ。



その状況が、私のはらわたを煮え繰り返らせている。正しく生きてきたはずの私が苦しんでいて、人の夫を奪い取って平気な顔をする彼女が笑っている。こんなこと、許されていいわけがないのに。



娘のためにも強くならなければいけないとわかってはいる。でも、この怒りと悲しみが、私の心を蝕んでいくばかりだった―――。

あとがき：怒りの矛先さえ見つからない

ゆうかさんがさらなる絶望に陥る第2話を執筆しました。制裁を加えようと奔走するほど、不倫相手の壁は高く、彼女の無力感が募ります。何もかもが理不尽で、読んでいて苦しくなるような展開ですね。この煮え繰り返る思いが、次の物語の大きな転機となります。どうか、ゆうかさんの未来を応援して見守ってください。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）